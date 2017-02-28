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Новости / Экономика

В Кирове бабушка-инвестор поверила в "компенсацию" и отдала мошенникам 111 тысяч рублей.

Сегодня, 15:08 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 75-летняя жительница Первомайского района г. Кирова.
 
Несколько лет назад пенсионерка инвестировала значительную сумму в одну из местных фирм, которая обещала ей прибыль.
 
Но в итоге фирма обанкротилась, и деньги бабушке не вернули.
 
На днях пенсионерке позвонил неизвестный, который оказался осведомлен о данной ситуации и сообщил, что женщине "полагается компенсация в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей". Но чтобы получить деньги, "необходимо оплатить комиссию 7 тысяч рублей".
 
Доверчивая кировчанка сделала все, как ее просили. Далее незнакомцы пообещали привезти всю сумму компенсации наличными, но несколько раз просили перевести деньги под разными предлогами: "оплата налога, услуги курьера" и т.д.
 
В общей сложности пенсионерка перечислила мошенникам 111 тысяч рублей, но обещанную выплату так и не получила. Когда ей снова позвонили незнакомцы и сообщили, что "сумма компенсации по решению суда увеличилась до полутора миллионов рублей", но для ее получения нужно внести еще 350 тысяч рублей, пенсионерка наконец отправилась в полицию.
 
Мошенников ищут.
 
А жительница Вятских Полян стала жертвой злоумышленников, которые проникли в дом под предлогом проверки счетчиков.
 
Днем в квартиру, в которой в это время находилась одна из хозяек 1937 г.р. пришли две незнакомых женщины, которые, по их словам, должны были проверить газовый и водяной счетчики. Пока пенсионерка удивлялась, почему счетчики разных организаций проверяют одни и те же люди, одна из незнакомок отвлекла ее внимание, а вторая быстро проверила содержимое шкафов в комнате.
 
После того, как "проверяющие" ушли, пенсионерка обнаружила пропажу 95 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступниц.
 
по информации УМВД по Кировской области


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