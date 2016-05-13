В Кирове наложили арест на имущество бизнесмена, задолжавшего 4 млн рублей налогов.

Поделиться новостью:

Такая сумма была начислена ИФНС России по г. Кирову по итогам проведенной выездной налоговой проверки в отношении индивидуального предпринимателя.

В течение продолжительного времени должник никаких мер по уплате налогов не принимал.

Исполнительный документ был направлен в Службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и вызвали на прием к судебному приставу-исполнителю, где ему были разъяснены все последствия неуплаты задолженности в добровольном порядке.

В том числе - рассказали о вынесении постановления об уплате исполнительского сбора, который в данном случае составил бы почти 300 тысяч рублей.

Также в целях исполнения требований исполнительного документа на автотранспорт должника был наложен арест.

В итоге предприниматель погасил всю сумму задолженности в срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа.