Жители Советска пожаловались на опасный недострой в центре города.

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Недостроенный дом за несколько десятков лет превратился в свалку и прибежище для бездомных.

Внутри строения образовались кучи мусора. Здесь регулярно собираются подростки, ищущие развлечений, и лица без определенного места жительства.

По информации активистов ОНФ, земельный участок, на котором расположен заброшенное строение, принадлежит муниципалитету и предназначен для малоэтажной жилой застройки.

Никакого ограждения вокруг недостроя нет, и внутрь может попасть любой желающий. Летом здесь развлекались подростки и случайно подожгли соседний дом. Виновных так и не нашли. По соседству с недостроем располагаются многоквартирные дома и частный сектор, гуляют дети.

ОНФ готовит обращение в прокуратуру с просьбой обязать ответственных лиц устранить нарушения.