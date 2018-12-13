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Новости / Экономика

В Кировской области требуется дополнительно создать 5203 контейнерных площадки для мусора.

Сегодня, 15:44 | Просмотров: 46 | Версия для печати
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Общие затраты на создание мест накопления отходов составляет 350 миллионов рублей.
 
Об этом шла речь на селекторном совещании в министерстве энергетики и ЖКХ с муниципальными образованиями.
 
Осенью специалисты минэнерго провели инвентаризацию существующих контейнерных площадок. На данный момент в области насчитывается 5443 мест накоплений ТКО. И дополнительно требуется создать еще столько же.
 
С 1 января 2019 года полномочия по созданию и содержанию мест накопления коммунальных отходов переходят к органам местного самоуправления. Места (площадки) накопления ТКО должны быть внесены в реестр, после чего вся информация с привязкой координатных точек будет включена в автоматизированную систему учета, с помощью которой будет контролироваться движение каждого мусоровоза и вывоз ТКО со всех мест накопления.
 
В настоящее время определены необходимые затраты на создание и содержание мест накопления для каждого муниципального образования. В общей сложности потребуется порядка 350 миллионов рублей.


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