В Кировской области требуется дополнительно создать 5203 контейнерных площадки для мусора.

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Общие затраты на создание мест накопления отходов составляет 350 миллионов рублей.

Об этом шла речь на селекторном совещании в министерстве энергетики и ЖКХ с муниципальными образованиями.

Осенью специалисты минэнерго провели инвентаризацию существующих контейнерных площадок. На данный момент в области насчитывается 5443 мест накоплений ТКО. И дополнительно требуется создать еще столько же.

С 1 января 2019 года полномочия по созданию и содержанию мест накопления коммунальных отходов переходят к органам местного самоуправления. Места (площадки) накопления ТКО должны быть внесены в реестр, после чего вся информация с привязкой координатных точек будет включена в автоматизированную систему учета, с помощью которой будет контролироваться движение каждого мусоровоза и вывоз ТКО со всех мест накопления.

В настоящее время определены необходимые затраты на создание и содержание мест накопления для каждого муниципального образования. В общей сложности потребуется порядка 350 миллионов рублей.