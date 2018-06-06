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Новости / Экономика

В Кирове обсудили ситуацию с задержкой строительства нескольких многоквартирных домов ООО «Квартал».

Сегодня, 16:31 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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Проблемный вопрос обсуждался на рабочем совещании в региональном Минстрое.
 
ООО «Квартал» возводит многоквартирные дома в Кирове на ул. Широтная, 8; ул. Современная, 13; ул. Красноармейская, 82а; ул. Агрономическая, 2; ул. Широтная, 1.
 
Застройщик заключил 270 договоров долевого участия. Срок ввода в эксплуатацию был нарушен на ул. Современной, 13 (готов на 30%), на ул. Красноармейской, 82а (готов на 80%); ул. Широтной, 8 и ул. Агрономической, 2 (готовность не более 5%).
 
За невыполнение работ в установленные сроки дольщики вправе обратиться за выплатой, согласованной обеими сторонами. Но участники долевого строительства объектов, которые присутствовали на рабочем совещании в минстрое, выразили сомнение в вероятности такого разрешения ситуации.
 
По итогам совещания минстрой поручил застройщику ООО «Квартал» проработать вопрос о страховании гражданской ответственности, рассмотреть возможность перезаключения с гражданами договоры долевого участия в домах с более высокой степенью готовности.
 
Напомним, что в настоящее время в реестре обманутых граждан числятся 140 граждан по 7 проблемным объектам: в Кирове – дома на улицах Ленина, 145, Орджоникидзе, 2б, Горбуновой, 31, Сурикова, 31; в Вятских Полянах - дом на улице Первомайской, 28; в Котельниче дома на улицах Даровской, 2а и Комсомольской, 19.
 
До конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию еще два проблемных объектов с решением проблем 15 граждан, состоящих в реестре.


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