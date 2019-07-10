На участке Опарино-Альмеж начались дорожные работы.

Продолжение строительства автодороги Опарино-Альмеж на трассе Киров-Котлас- Архангельск идет в рамках госпрограммы Кировской области «Развитие транспортной системы до 2021 года».Сейчас дорожные работы продолжаются на втором пусковом комплексе: со стороны поселка Альмеж в сторону Опарино.Рабочие готовят земляное полотно. Полностью завершены работы по вырубке леса, продолжается выкорчевыванию пней вырубленных деревьев.Строительство участка дороги общей протяженностью 26 км будет выполнено в щебеночном покрытии, толщина которого составит порядка 40 см.В местах выторфовки для стабилизации движения грунтов предусмотрено использование геотекстиля, что увеличить прочность и срок службы дорожного покрытия.Строительство участка планируется завершить к ноябрю 2021 года. Общий объем финансирования составляет 1 млрд рублей.Тем временем в Пижанке дорогу отремонтировали в рамках проекта «Народный бюджет». В рамках проекта отремонтирована дорога по ул. Молодежной и ул. Свободы.В общей сложности протяженность отремонтированного участка составила 600 метров.