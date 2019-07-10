Дорогу к школе в мкр. Урванцево построят к 1 сентября.

Сейчас в новом микрорайоне идет строительство 4 улиц в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».Общая стоимость контракта – 519 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.Подрядчик - строительная фирма из Санкт-Петербурга.Кроме дороги по проекту здесь будут обустроены ливневая канализация и тротуары, появится наружное освещение и будет сделано озеленение. На ул. Энтузиастов построят велодорожку, на Мостовицкой – парковки по всей ширине дорожного полотна.Работы по асфальтированию должны закончиться 15 октября, полный цикл – к концу ноября.Глава города Кирова и депутаты гордумы предложили завершить строительство улиц Капитана Дорофеева и Энтузиастов к началу учебного года, поскольку они являются подъездными путями к школе №26.Завершением ул. Дорофеева станет разворотное кольцо для автобусов, привозящих учащихся на занятия.