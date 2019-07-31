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Убрать неправомерные затраты: кировские антимонопольщики сделали предписание мусорному оператору

Убрать неправомерные затраты: кировские антимонопольщики сделали предписание мусорному оператору

Вчера, 11:06
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Иван Швецов

Антимонопольная служба вынесла предписание кировскому региональному оператору. ФАС потребовала убрать из тарифа за вывоз ТКО неправомерные затраты.

По мнению антимонопольщиков, при расчёте тарифа завышены были суммы на транспортировку и захоронение твердых бытовых отходов. В тариф, в частности, были заложены расходы на покупку новых мусоровозов и работу мусорных перегрузочных станций. Если пересчитанный тариф вступит в силу, региональный оператор, в общей сложности, не досчитается 270 миллионов рублей.

МАРИНА НИКОНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«ФАС предписала РСТ с 1 сентября 2019 года привести в соответствие тариф на обращение с ТКО, а те доходы, которые были получены с момента получения тарифа, будут скорректированы в тарифе на 2020».

Представители регоператора не заставили себя ждать и распространили официальный ответ. В нем они говорят о том, что новые мусоровозы перевозчики приобретать не смогут и, как бы намекают на то, что в некоторых районах из-за изношенного автопарка могут возникнуть проблемы с вывозом мусора. Кроме того, далее цитата - отсутствие «перегрузок» может увеличить тариф на услуги регоператора будущих периодов, конец цитаты.

Несмотря на все эти заявления - реакция Региональной службы по тарифам последовала незамедлительно - с 1 сентября тариф на вывоз ТКО будет снижен. Сумма сократится на 15,7%. И это будет уже второе снижение тарифа за текущий год. Добавим, что регоператор может оспорить в суде и предписание ФАС, и решение службы по тарифам.

Убрать неправомерные затраты: кировские антимонопольщики сделали предписание мусорному оператору

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