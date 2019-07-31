Убрать неправомерные затраты: кировские антимонопольщики сделали предписание мусорному оператору

Антимонопольная служба вынесла предписание кировскому региональному оператору. ФАС потребовала убрать из тарифа за вывоз ТКО неправомерные затраты.По мнению антимонопольщиков, при расчёте тарифа завышены были суммы на транспортировку и захоронение твердых бытовых отходов. В тариф, в частности, были заложены расходы на покупку новых мусоровозов и работу мусорных перегрузочных станций. Если пересчитанный тариф вступит в силу, региональный оператор, в общей сложности, не досчитается 270 миллионов рублей.Представители регоператора не заставили себя ждать и распространили официальный ответ. В нем они говорят о том, что новые мусоровозы перевозчики приобретать не смогут и, как бы намекают на то, что в некоторых районах из-за изношенного автопарка могут возникнуть проблемы с вывозом мусора. Кроме того, далее цитата - отсутствие «перегрузок» может увеличить тариф на услуги регоператора будущих периодов, конец цитаты.Несмотря на все эти заявления - реакция Региональной службы по тарифам последовала незамедлительно - с 1 сентября тариф на вывоз ТКО будет снижен. Сумма сократится на 15,7%. И это будет уже второе снижение тарифа за текущий год. Добавим, что регоператор может оспорить в суде и предписание ФАС, и решение службы по тарифам.