175 тонн в час: в Омутнинске открылся асфальтобетонный завод

В Омутнинске открыли новый асфальтобетонный завод. Его производительность - 175 тонн в час. И в первую очередь новый асфальт будет укладываться на участке автодороги Киров-Пермь.
Отличительная особенность завода – экологичность. Для этого смонтирована эффективная пылеулавливающая система - рукавный фильтр. Запуск нового АБЗ позволит сократить дальность перевозки выпускаемой продукции на объекты ремонта, что положительно скажется и на качестве, и увеличит темпы работ.
ДМИТРИЙ ОСИПОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОГП "ВЯТАВТОДОР":
«Полностью соответствует требованиям, которые предъявляет дорожная индустрия к таким предприятиям, прежде всего, по экологичности, он соответствует нормам охраны окружающей среды, нормам охраны труда, это мощный завод, который производит 175 тонн асфальтобетона в час, мы сможем выпускать асфальтобетон, который соответствует требованиям новых ГОСТов, все современное, все новое, что есть сейчас в дорожной индустрии, все воплощено в этом заводе».
В настоящее время это самый производительный завод в Кировской области. Кировские дорожники смонтировали его вместе с китайскими коллегами в кратчайшие сроки, вместо месяца за 22 дня. Предприятие пока будет работать на дизельном топливе, с возможностью перевода в дальнейшем на газ. Современная интеллектуальная система управления позволяет работать одному оператору.
НИКОЛАЙ СОКОЛОВ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Гордость за наш регион, что у нас появляется современное оборудование, которое принесет пользу жителям, это новые материалы, экологичность, новые марки асфальтобетона мы можем выпускать, можем в надлежащем состоянии содержать наши дороги, создавать максимально комфортные условия для жителей нашего региона».
В первую очередь новый завод будет производить асфальтобетонные смеси для содержания федеральной трассы Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь. А также обслуживать региональные и муниципальные дороги в Афанасьевском, Верхнекамском, Белохолуницком и Омутнинском районах.