175 тонн в час: в Омутнинске открылся асфальтобетонный завод

В Омутнинске открыли новый асфальтобетонный завод. Его производительность - 175 тонн в час. И в первую очередь новый асфальт будет укладываться на участке автодороги Киров-Пермь.Отличительная особенность завода – экологичность. Для этого смонтирована эффективная пылеулавливающая система - рукавный фильтр. Запуск нового АБЗ позволит сократить дальность перевозки выпускаемой продукции на объекты ремонта, что положительно скажется и на качестве, и увеличит темпы работ.В настоящее время это самый производительный завод в Кировской области. Кировские дорожники смонтировали его вместе с китайскими коллегами в кратчайшие сроки, вместо месяца за 22 дня. Предприятие пока будет работать на дизельном топливе, с возможностью перевода в дальнейшем на газ. Современная интеллектуальная система управления позволяет работать одному оператору.В первую очередь новый завод будет производить асфальтобетонные смеси для содержания федеральной трассы Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь. А также обслуживать региональные и муниципальные дороги в Афанасьевском, Верхнекамском, Белохолуницком и Омутнинском районах.