Прямой эфир
16 авг 17:06 История с убийством 2-летнего мальчика в Кирове получила продолжение. 15 авг 22:11 В Кирове мать призналась в убийстве 2-летнего ребенка. 15 авг 09:50 Трагедия на улице Дружбы 16 авг 11:17 В посёлке Северном закрытие колонии может оставить местных жителей без воды и тепла. 14 авг 14:41 В Опарино строят новый детский сад на 100 мест 14 авг 17:16 Супруги из Опаринского района победили в конкурсе «Семья года» 14 авг 14:45 Кировчане отмечают Медовый Спас 14 авг 17:09 В Кирове продолжается ремонт придомовых территорий. 15 авг 17:14 В Слободском и Омутнинске проведут рекультивацию свалок 15 авг 11:40 Узнать о работе правоохранителей: МВД провело акцию для детей
$
66,61
73,95
19 августа 23:15
19 авг 17:57 В Слободском встретились потомки воинов легендарной 311-й стрелковой дивизии. 19 авг 17:53 В Кирове состоялся большой фестиваль спорта 19 авг 16:21 "Горбатый" переезд снова закроют на ремонт. 19 авг 16:14 В Кировской области открыли новое месторождение песчано-гравийной смеси 19 авг 15:36 В ночь на 20 августа Нововятский район будет обесточен. 19 авг 15:00 Православные верующие отмечают Яблочный Спас 19 авг 13:56 В Советске полиция задержала угонщика иномарки. 19 авг 13:46 В Кировской области проверили ломбарды и МФО. 19 авг 13:31 В Кирово-Чепецком районе нашли пропавшего грибника. 19 авг 13:16 В Даровском районе на пожаре погиб 3-летний ребенок.
В Кировской области проверили ломбарды и МФО.

В Кировской области проверили ломбарды и МФО.

Сегодня, 13:46
194

В Кировской области проверили ломбарды и МФО.
В прокуратуре Кировской области обобщили итоги прокурорского надзора за исполнением законодательства и соблюдением прав граждан организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность.

Характерные нарушения: неуказание полной стоимости кредита, превышение рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита, наличие в договоре не предусмотренных федеральным законом штрафных санкций, нарушения законодательства о персональных данных. 

Прокурором Нововятского района в работе ООО МКК «Экспресс займ» выявлены нарушения прав граждан, касающиеся неуведомления заемщиков о сроках, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа). 

Слободским межрайонным прокурором при проверке ООО МКК «Альфа-Ресурс» установлены нарушения положений ч.1 ст. 395, ч.2 ст.809, ч.2 ст.810 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае частичного досрочного погашения основного долга проценты продолжают начисляться на сумму первоначального займа, а не на сумму остатка задолженности). 

Прокуратурой Октябрьского района города Кирова пресечена деятельность ломбарда, формально завуалированная под комиссионный магазин. 

Прокурором Ленинского района города Кирова в деятельности КПК «Кредитный клуб» установлены нарушения Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», заключающиеся в превышении рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита при заключении договоров кредитования с гражданами.

Кирово-Чепецкой городской прокуратурой при проверке ООО «Ломбард «Лидер» установлено несоответствие формы залогового билета положениям Федерального закона «О ломбардах», выявлены факты приема вещей под залог без оформления залогового билета. 

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама