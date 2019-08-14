В Кировской области проверили ломбарды и МФО.

В прокуратуре Кировской области обобщили итоги прокурорского надзора за исполнением законодательства и соблюдением прав граждан организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность.Характерные нарушения: неуказание полной стоимости кредита, превышение рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита, наличие в договоре не предусмотренных федеральным законом штрафных санкций, нарушения законодательства о персональных данных.Прокурором Нововятского района в работе ООО МКК «Экспресс займ» выявлены нарушения прав граждан, касающиеся неуведомления заемщиков о сроках, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа).Слободским межрайонным прокурором при проверке ООО МКК «Альфа-Ресурс» установлены нарушения положений ч.1 ст. 395, ч.2 ст.809, ч.2 ст.810 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае частичного досрочного погашения основного долга проценты продолжают начисляться на сумму первоначального займа, а не на сумму остатка задолженности).Прокуратурой Октябрьского района города Кирова пресечена деятельность ломбарда, формально завуалированная под комиссионный магазин.Прокурором Ленинского района города Кирова в деятельности КПК «Кредитный клуб» установлены нарушения Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», заключающиеся в превышении рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита при заключении договоров кредитования с гражданами.Кирово-Чепецкой городской прокуратурой при проверке ООО «Ломбард «Лидер» установлено несоответствие формы залогового билета положениям Федерального закона «О ломбардах», выявлены факты приема вещей под залог без оформления залогового билета.