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Развивать экономику и культуру приехала в Киров делегация из Санкт-Петербурга

Развивать экономику и культуру приехала в Киров делегация из Санкт-Петербурга

Сегодня, 17:36
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Анастасия Елсукова

Найти полезные контакты и развивать сотрудничество. В Киров с культурно-деловой миссией прибыла делегация Санкт-Петербурга. Это давний партнер нашего региона: соглашение о сотрудничестве между субъектами было подписано еще в 2010 году.

Предприниматели Кировской области и Санкт-Петербурга укрепляют бизнес-мосты. Хозяева встречи и гости из северной столицы презентуют друг другу инвестиционный потенциал своих регионов.

ЕВГЕНИЙ КАССЮРА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРАН СНГ И РЕГИОНОВ РФ КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
«Если взять статистику товарооборота, у нас за последние годы оборот вырос на 88%. Конечно, нам больше ввозят из Кировской области в Санкт-Петербург, поэтому нам есть о чем разговаривать и о чем договариваться».

Санкт-Петербург и Кировская область официально оформили отношения еще 10 лет назад, подписав соглашение о сотрудничестве. Культура, туризм, торговля и не только - сферы взаимодействия самые разные. В прошлом году была обновлена дорожная карта совместных мероприятий.

НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я надеюсь, что в рамках встречи наши предприятия смогут пообщаться, найти возможно новые точки, контакты, которые позволят развивать совместно бизнес и предприятий Кировской области, и Санкт-Петербурга».

В рамках бизнес-миссии состоятся отраслевые круглые столы, биржа деловых контактов, а также экскурсии на предприятия области. Азат Собиров работает в Петербурге и представляет компанию по производству сыра и йогуртов. Молодой предприниматель надеется извлечь из этой поездки, как можно больше пользы.

АЗАТ СОБИРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
«Мы приехали, чтобы обменяться опытом, посмотреть как производятся плавленные сыры. И в общем познакомиться с городом. И, возможно, какие-то рынки сбыта наладить, и развиваться совместно».

В общей сложности гости пробудут в Кирове три дня. Запланирована также реверсная бизнес-миссия делегации нашего региона в северную столицу.

Развивать экономику и культуру приехала в Киров делегация из Санкт-Петербурга

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