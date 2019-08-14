Развивать экономику и культуру приехала в Киров делегация из Санкт-Петербурга

Найти полезные контакты и развивать сотрудничество. В Киров с культурно-деловой миссией прибыла делегация Санкт-Петербурга. Это давний партнер нашего региона: соглашение о сотрудничестве между субъектами было подписано еще в 2010 году.Предприниматели Кировской области и Санкт-Петербурга укрепляют бизнес-мосты. Хозяева встречи и гости из северной столицы презентуют друг другу инвестиционный потенциал своих регионов.Санкт-Петербург и Кировская область официально оформили отношения еще 10 лет назад, подписав соглашение о сотрудничестве. Культура, туризм, торговля и не только - сферы взаимодействия самые разные. В прошлом году была обновлена дорожная карта совместных мероприятий.В рамках бизнес-миссии состоятся отраслевые круглые столы, биржа деловых контактов, а также экскурсии на предприятия области. Азат Собиров работает в Петербурге и представляет компанию по производству сыра и йогуртов. Молодой предприниматель надеется извлечь из этой поездки, как можно больше пользы.В общей сложности гости пробудут в Кирове три дня. Запланирована также реверсная бизнес-миссия делегации нашего региона в северную столицу.