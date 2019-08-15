Кировская область впервые принимала всероссийский автопробег "Дорогу молоку".

Кировская область впервые вошла в число участников восьмого всероссийского автопробега «Дорогу молоку!». Организаторы выбрали наш регион не случайно. Область по праву считается одной из ведущих по производству молока. Пробег проходит в режиме посещения животноводческих ферм и предприятий, где специалисты обмениваются опытом по технологиям производства и переработки молока.На Театральной площади областного центра для кировчан и гостей области открылся первый фестиваль «Молочная река», где развернулась ярмарка-дегустация вятских молочных продуктов. Ее участниками стали несколько десятков молокопереработчиков области, которые так решили встретить участников автопробега. Юным кировчанам и гостям города очень пришлись по вкусу разнообразные натуральные вятские йогурты и творог. Особым же успехом пользовались кировские сыры.Фестиваль «Молочная река» состоялся впервые по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева. Главная задача событий - популяризация потребления молока.Кульминацией фестиваля стал массовый спортивный забег «За честный литр». В нем приняли участие около полусотни человек. Преодолеть дистанцию в 100 метров спортсмены должны были с полным бидоном молока в руках. Многие соревновались целыми семьями, отдельный забег был и для детей. Победителям вручили грамоты и призы от организаторов фестиваля. Затем на празднике появилась автоколонна «Дорогу молоку!». Около 150 экипажей экспертов молочного рынка со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья приехали в Кировскую область, чтобы познакомиться с аграрным опытом региона.Уже на следующий день участникам автопробега презентовали два крупнейших объекта по производству и переработке молока в регионе: Кировский молочный комбинат в областном центре и животноводческий комплекс в Немском районе.