На четверть меньше: в Кировской области снизились темпы строительства

Новых домов в регионе становится меньше. По данным Кировстата, в первом полугодии 2019 снизились объемы строительных работ, в том числе и ввода жилья. Почему это происходит? Как у нас обстоят дела относительно других регионов ПФО? И какой выход из ситуации видят застройщики?По вводу жилья в расчете на 1000 человек наш регион занимает лишь 12 место в ПФО. Это данные Кировстата. Хуже чем у нас дела обстоят только в Самарской и Саратовской областях. По мнению городских властей, причина - не только в отсутствии платежеспособного населения.Несколько лет подряд, начиная с 2010 года, в Кировской области наблюдался ежегодный прирост общей площади жилых домов. Рекордный показатель был отмечен в 15ом, тогда построили 727 тысяч "квадратов". Но уже через два года объем вводимого жилья сократился на 25%. С тех пор позитивных изменений не отмечалось. Сегодня у застройщиков скопилось некоторое количество нереализованных квартир.Как отмечают эксперты, у строительного рынка есть некая ритмичность и за первые три квартала вводится, как правило, только треть жилья от годовых объемов. Основная часть приходится всё же на конец года.Прогнозы городских властей не столь оптимистичны. Если в прошлом году в Кирове было построено порядка 318 тысяч квадратных метров жилья (речь о многоквартирных домах), то в этом будет не больше 230.