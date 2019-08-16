На четверть меньше: в Кировской области снизились темпы строительства

Новых домов в регионе становится меньше. По данным Кировстата, в первом полугодии 2019 снизились объемы строительных работ, в том числе и ввода жилья. Почему это происходит? Как у нас обстоят дела относительно других регионов ПФО? И какой выход из ситуации видят застройщики?
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«За первые полгода 2019 в регионе было построено 2263 квартиры. Это на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение темпов жилищного строительства в Кировской области началось еще в 2016 году, и продолжается до сих пор».
По вводу жилья в расчете на 1000 человек наш регион занимает лишь 12 место в ПФО. Это данные Кировстата. Хуже чем у нас дела обстоят только в Самарской и Саратовской областях. По мнению городских властей, причина - не только в отсутствии платежеспособного населения.
РОМАН МОРОЗОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Вторая причина - это несколько усложнившиеся правила получения разрешения на строительство и вообще строительство жилья. Это переход с договоров долевого строительства на проектное финансирование, которое предполагает участие банков и открытие эскроу-счетов, что несколько усложняет сам процесс строительства, но с другой стороны должно гарантировать отсутствие на построенных объектах обманутых дольщиков».
Несколько лет подряд, начиная с 2010 года, в Кировской области наблюдался ежегодный прирост общей площади жилых домов. Рекордный показатель был отмечен в 15ом, тогда построили 727 тысяч "квадратов". Но уже через два года объем вводимого жилья сократился на 25%. С тех пор позитивных изменений не отмечалось. Сегодня у застройщиков скопилось некоторое количество нереализованных квартир.
АЛЕКСАНДР САВИНЦЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАСТРОЙЩИКА:
«Чтобы темпы строительства возобновились, в ближайшее время необходимо стимулировать спрос и над этим работаем мы, как застройщики, мы продумываем новые объекты, новую инфраструктуру наших домов, и если будет устойчивый спрос, то темпы строительства возобновятся».
Как отмечают эксперты, у строительного рынка есть некая ритмичность и за первые три квартала вводится, как правило, только треть жилья от годовых объемов. Основная часть приходится всё же на конец года.
МИХАИЛ АРДАШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСТАТА:
«Поэтому ситуация по жилищному строительству в целом по году может измениться в лучшую сторону, учитывая имеющиеся резервы - в 2018 г. в незавершенном строительстве находилось жильё площадью свыше 650 тыс. кв.м.».
Прогнозы городских властей не столь оптимистичны. Если в прошлом году в Кирове было построено порядка 318 тысяч квадратных метров жилья (речь о многоквартирных домах), то в этом будет не больше 230.