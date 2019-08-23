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Кировчане заплатят налоги на имущество по новой форме

Кировчане заплатят налоги на имущество по новой форме

Вчера, 15:16
240
Альбина Самигуллина

Почти 400 тысяч жителей области в текущем году должны уплатить имущественные налоги. Плательщики получат уведомления новой формы.

«Любите свою Родину - платите налоги вовремя!» - такой девиз выбрала налоговая инспекция для кампании по сбору имущественных налогов в региональный и местный бюджеты 2020 года.

ОЛЬГА АНДРЕЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ИФНС РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Будет зависеть, как будут финансироваться учреждения образования, культуры, социальной сферы, физкультуры и спорта. Насколько полно будут уплачены эти налоги, настолько будут обеспечены социальные программы, мероприятия в сфере благоустройства территорий и жилищно-коммунального хозяйства».

В прошлом году налоговые сборы составили 642 млн рублей, в этом году планируется собрать не менее 660 млн. Налоговые уведомления начали рассылать с начала августа. К концу месяца его получат все - либо в личный кабинет, либо по почте.

ОЛЬГА АНДРЕЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ИФНС РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Налоговые уведомления печатаются в специальных центрах, которые располагаются в городах Санкт-Петербург и Нижний-Новгород. Особенно хочется вот на это обратить внимание, потому что очень много звонков поступает: оплачивать ли налоговые уведомления, которые направляются из Санкт-Петербурга? Оплачивать».

В этом году форма уведомления несколько отличается.

ОЛЬГА МАМАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ИФНС РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Изменились способы уплаты, то есть не приложена квитанция к налоговому уведомлению, а расчетные реквизиты непосредственно указаны в налоговом уведомлении. То есть, например, под транспортным налогом мы видим реквизиты для уплаты, то есть получателя, и какой налог мы платим, далее, уникальный идентификатор, который позволяет вводить платёж автоматически, а также QR-код и штрих-код, которые позволяют платить через терминалы банков и мобильные приложения».

Тех, кто не получит налоговое уведомление, сотрудники Инспекции просят подойти по адресу Комсомольская, 1 или в МФЦ. Добавим, что налог нужно заплатить до 1 декабря, в противном случае неплательщику грозит начисление пени, взыскание долга по решению суда и другие санкции.

Кировчане заплатят налоги на имущество по новой форме

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