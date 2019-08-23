Кировчане заплатят налоги на имущество по новой форме

Почти 400 тысяч жителей области в текущем году должны уплатить имущественные налоги. Плательщики получат уведомления новой формы.«Любите свою Родину - платите налоги вовремя!» - такой девиз выбрала налоговая инспекция для кампании по сбору имущественных налогов в региональный и местный бюджеты 2020 года.В прошлом году налоговые сборы составили 642 млн рублей, в этом году планируется собрать не менее 660 млн. Налоговые уведомления начали рассылать с начала августа. К концу месяца его получат все - либо в личный кабинет, либо по почте.В этом году форма уведомления несколько отличается.Тех, кто не получит налоговое уведомление, сотрудники Инспекции просят подойти по адресу Комсомольская, 1 или в МФЦ. Добавим, что налог нужно заплатить до 1 декабря, в противном случае неплательщику грозит начисление пени, взыскание долга по решению суда и другие санкции.