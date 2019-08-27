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В Кирово-Чепецке продолжается реконструкция участка Западного проезда.

В Кирово-Чепецке продолжается реконструкция участка Западного проезда.

Сегодня, 11:01
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В Кирово-Чепецке продолжается реконструкция участка Западного проезда.
По контракту, работы должны быть завершены до конца октября.

Реконструкция участка протяженностью 925 метров проводится при софинансировании Фонда развития моногородов.

Новую асфальтированную дорогу прокладывают взамен существующей грунтовой, что позволит более эффективно использовать потенциал прилегающей территории промышленной зоны при реализации крупных проектов в области деревообработки, строительства, производства медицинских изделий и химической промышленности.

В настоящее время произведена зачистка кустарника, демонтаж старого покрытия.

Ведется устройство выравнивающего слоя, предстоит укладка нового полотна, тротуаров, создание всей необходимой инфраструктуры. 

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