Фанерный комбинат города Кирова стал победителем премии "Экспортёр года" - в сфере промышленности

Крупнейшее предприятие Кирова по производству фанеры стало победителем окружного этапа Всероссийской премии "Экспортёр года". Комбинат назвали лучшим среди крупного бизнеса в сфере промышленности. История успеха регионального экспортёра в нашем следующем сюжете.Древесина, которая отмачивались в течение суток, поступает на специальное оборудование. Затем береза разматывается на так называемый "шпон". Он разрезается на куски, высушивается и затем формируется по качеству. Высокие сорта идут на рубашку - внешнюю сторону фанерной плиты, низшие - на внутреннюю.Такое оборудование появилось на предприятии год назад, хотя фанеру здесь производят в течение восьми лет.Фанерный комбинат - не только крупный работодатель, но и экспортер. Ежегодно здесь производится почти 200 тысяч кубометров продукции. Около 80 процентов идет на экспорт - в страны Европы, Азии и США.И предприятие не остается незамеченным. В этом году комбинат стал победителем премии "Экспортёр года" - в сфере промышленности.