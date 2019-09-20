Фанерный комбинат города Кирова стал победителем премии "Экспортёр года" - в сфере промышленности

Крупнейшее предприятие Кирова по производству фанеры стало победителем окружного этапа Всероссийской премии "Экспортёр года". Комбинат назвали лучшим среди крупного бизнеса в сфере промышленности. История успеха регионального экспортёра в нашем следующем сюжете.
Древесина, которая отмачивались в течение суток, поступает на специальное оборудование. Затем береза разматывается на так называемый "шпон". Он разрезается на куски, высушивается и затем формируется по качеству. Высокие сорта идут на рубашку - внешнюю сторону фанерной плиты, низшие - на внутреннюю.
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ:
«Нам удалось собрать линейку, которая позволяет гибко подходить к выполнению заказов. Мы можем переориентироваться с фанеры, непокрытой пленками, на фанеру не покрытой пленками, менять цвет этой пленки и делать детали готовые».
Такое оборудование появилось на предприятии год назад, хотя фанеру здесь производят в течение восьми лет.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Предприятие работает в круглосуточном режиме. В трех цехах трудятся 1600 человек. Все они – жители Кирова и Кировской области».
Фанерный комбинат - не только крупный работодатель, но и экспортер. Ежегодно здесь производится почти 200 тысяч кубометров продукции. Около 80 процентов идет на экспорт - в страны Европы, Азии и США.
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ:
«В российской глубинке мы производим высокосортную продукцию, которая соответствует мировым стандартам качества. И нам кажется, что именно такие производства как мы – они должны быть отмечены какими-то конкурсами, наградами. Если не мы, то кто».
И предприятие не остается незамеченным. В этом году комбинат стал победителем премии "Экспортёр года" - в сфере промышленности.