С 1 января 2020 года изменится налогообложение маломерных судов.

По новому законодательству с 1 января 2020 года объектом налогообложения будет являться любое маломерное судно, зарегистрированное в Реестре маломерных судов.Владельцы маломерных судов с мощностью двигателя до 10 л.с., которые были зарегистрированы до вступления в силу Федерального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части определения понятия маломерного судна», а так же гребных, вправе исключить судно из Реестра маломерных судов по заявлению, обратившись в инспекторское подразделение ГИМС МЧС по месту регистрации маломерного судна.Госпошлина за снятие с учета маломерного судна не взимается.Для снятия с учёта маломерного судна, то есть его исключения из Реестра маломерных судов, необходимо предоставить:- судовой билет,- оригинал паспорта,- копию паспорта (первой страницы и страницы с пропиской),- заявление (заполняется на месте).В течение трех рабочих дней с момента подачи заявления судно будет снято с учета.Информация об адресах подразделений, осуществляющих регистрацию и снятие с учета маломерных судов, размещена на сайте Главного управления МЧС России по Кировской области - в разделе "Силы и средства".Также за информацией можно обратиться в подразделение экзаменационно-регистрационной работы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кировской области» по адресу: г.Киров, ул.Дружбы 4, кабинет 8, тел: 8 (8332)760-594.