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Для представителей малого бизнеса предложили видоизменить один из налогов

Для представителей малого бизнеса предложили видоизменить один из налогов

Сегодня, 11:04
244
Иван Швецов

Кировские предприниматели обеспокоены предложением повысить налоги на имущество с 2020 года. Больнее всего нововведения в законодательстве могут ударить по малому и среднему бизнесу, который будет вынужден пойти на ряд непопулярных мер - от сокращения штата до повышения цен.

В 2020 году предлагают начислять налог исходя из более дорогой кадастровой стоимости недвижимости. Причем начиная не с 1000 квадратных метров, как сейчас, а с нуля. То есть бизнесменов могут буквально обложить платежами за каждый метр, в том числе складской и промышленной недвижимости по повышенной ставке. Как отмечают сами предприниматели, обороты бизнеса в течение последних лет падают, жители могут позволить себе все меньше и меньше товаров и услуг. И все же за новый налог, в конечном итоге, раскошелиться вновь придется людям. Потому что коммерсантам неоткуда взять деньги, кроме как от повышения цен. Бизнесмены, входящие в Вятскую Торгово-Промышленную Палату уже выступили против нового налога.

АНДРЕЙ УСЕНКО, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ:
«Это решение очень сложно назвать правильным, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что экономическая ситуация в стране точно не располагает к повышению налогов. И мы занимаем принципиальную позицию о том, что когда экономика не растет, налоги увеличивать нельзя, тем более, когда мы существуем в условиях бюджетного профицита».

В полной мере ощутят на себе силу нового закона владельцы магазинов, в старых домах, с обширными складскими помещениями находящихся в центре города. Выдержать сильный рост налоговых платежей смогут только крупные федеральные сети. У них магазины построены по новым стандартам, там практически нет складов при каждой торговой точке.

НАТАЛЬЯ ФОКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФИРМЫ:
Мы против этого налога, мы просим правительство подумать о таких предприятиях как наше. Фирма существует с 1991 года, мы никогда не перерегистрировались, не применяли никаких схем по уходу от налогов, но с введением этого налога нам надо будет банкротиться, мы не справимся».

Даже если попытаться сохранить бизнес, все равно придется что-то принести в жертву. И, похоже, в жертву новым налоговым отчислениям в некоторых случаях будут принесены люди, а точнее - рабочие места.

НАДЕЖДА ФОКИНА, ДИРЕКТОР ФИРМЫ:
«Это сокращение штата. 155 человек. Работают в основном, женщины, одинокие, с детьми, инвалиды. Цены поднять не сможем».

Добавим, что пока президент не подписал новый закон и в силу он не вступил, но эксперты отмечают, что вероятность повышения налогов очень большая. Уже сейчас предприниматели просчитывают риски и готовятся к новым платежам, до их введения осталось всего 3 месяца.

Для представителей малого бизнеса предложили видоизменить один из налогов

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