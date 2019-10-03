Для представителей малого бизнеса предложили видоизменить один из налогов

Кировские предприниматели обеспокоены предложением повысить налоги на имущество с 2020 года. Больнее всего нововведения в законодательстве могут ударить по малому и среднему бизнесу, который будет вынужден пойти на ряд непопулярных мер - от сокращения штата до повышения цен.В 2020 году предлагают начислять налог исходя из более дорогой кадастровой стоимости недвижимости. Причем начиная не с 1000 квадратных метров, как сейчас, а с нуля. То есть бизнесменов могут буквально обложить платежами за каждый метр, в том числе складской и промышленной недвижимости по повышенной ставке. Как отмечают сами предприниматели, обороты бизнеса в течение последних лет падают, жители могут позволить себе все меньше и меньше товаров и услуг. И все же за новый налог, в конечном итоге, раскошелиться вновь придется людям. Потому что коммерсантам неоткуда взять деньги, кроме как от повышения цен. Бизнесмены, входящие в Вятскую Торгово-Промышленную Палату уже выступили против нового налога.В полной мере ощутят на себе силу нового закона владельцы магазинов, в старых домах, с обширными складскими помещениями находящихся в центре города. Выдержать сильный рост налоговых платежей смогут только крупные федеральные сети. У них магазины построены по новым стандартам, там практически нет складов при каждой торговой точке.Даже если попытаться сохранить бизнес, все равно придется что-то принести в жертву. И, похоже, в жертву новым налоговым отчислениям в некоторых случаях будут принесены люди, а точнее - рабочие места.Добавим, что пока президент не подписал новый закон и в силу он не вступил, но эксперты отмечают, что вероятность повышения налогов очень большая. Уже сейчас предприниматели просчитывают риски и готовятся к новым платежам, до их введения осталось всего 3 месяца.