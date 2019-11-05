В администрации Кирова состоялись общественные слушания по бюджету на 2020 год

Почти на пол миллиарда в минусе. Бюджет города Кирова в следующем году будет дефицитным. В администрации города состоялись общественные слушания, посвященные главному финансовому документу областного центра.Магазин "Детский мир" будет продаваться, вместе с ним городские власти собираются продавать акции гостиниц "Вятка", "губернская", магазина "Спорттовары" и "ВятКомТорга". Все потому, что нужно латать дыры в бюджете. В следующем году город, по прогнозу, заработает 11-ть миллиардов, 685 миллионов рублей, а потратит 12 миллиардов 170-т миллионов рублей.Брать кредиты на латание дыр в бюджете не планируется. Муниципалитет и так должен финансовым структурам немало денег. Но брать взаймы все же придется. Это необходимо, чтобы расплатиться по уже имеющимся займам.Платить по своим счетам город планирует не только кредитными, но и федеральными деньгами.В ходе общественных слушаний по бюджету была поднята и дорожная тема. Областной центр продолжит участвовать в программе "безопасные и качественные дороги". В следующем году город вновь получит миллиард рублей из государственной казны. Отметим, в 2020-м будут ремонтироваться не только дороги.Более 65-ти процентов бюджета, то есть свыше 8-ми миллиардов рублей, будет направлено на развитие социальной сферы. Подавляющая часть - на решение вопросов образования. Ремонт школ, возврат зданий детских садов в систему образования.