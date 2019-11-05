В администрации Кирова состоялись общественные слушания по бюджету на 2020 год

Почти на пол миллиарда в минусе. Бюджет города Кирова в следующем году будет дефицитным. В администрации города состоялись общественные слушания, посвященные главному финансовому документу областного центра.
Магазин "Детский мир" будет продаваться, вместе с ним городские власти собираются продавать акции гостиниц "Вятка", "губернская", магазина "Спорттовары" и "ВятКомТорга". Все потому, что нужно латать дыры в бюджете. В следующем году город, по прогнозу, заработает 11-ть миллиардов, 685 миллионов рублей, а потратит 12 миллиардов 170-т миллионов рублей.
ГУЛЬНАРА САЙФУТДИНОВА, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Источником финансирования дефицита бюджета являются доходы от продажи доли муниципального образования уставных капиталов обществ, в общей сумме 484,9 миллиона рублей».
Брать кредиты на латание дыр в бюджете не планируется. Муниципалитет и так должен финансовым структурам немало денег. Но брать взаймы все же придется. Это необходимо, чтобы расплатиться по уже имеющимся займам.
ГУЛЬНАРА САЙФУТДИНОВА, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В 2020-м году планируется привлечение кредитов в кредитных организациях в сумме 2,1 млрд рублей. За счет привлечения данных кредитов будут погашены долговые обязательства перед банками, срок погашения которых приходится на 2020 год».
Платить по своим счетам город планирует не только кредитными, но и федеральными деньгами.
В ходе общественных слушаний по бюджету была поднята и дорожная тема. Областной центр продолжит участвовать в программе "безопасные и качественные дороги". В следующем году город вновь получит миллиард рублей из государственной казны. Отметим, в 2020-м будут ремонтироваться не только дороги.
ГУЛЬНАРА САЙФУТДИНОВА, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В рамках формирования современной городской среды с привлечением средств федерального и областного бюджетов, продолжится ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, так же благоустройство пешеходных зон и парковых территорий».
Более 65-ти процентов бюджета, то есть свыше 8-ми миллиардов рублей, будет направлено на развитие социальной сферы. Подавляющая часть - на решение вопросов образования. Ремонт школ, возврат зданий детских садов в систему образования.