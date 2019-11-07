Прямой эфир
09 ноя 16:32 В Даровском районе вертолет санавиации нашел пропавшие понтонные мосты. 07 ноя 17:51 Жильцы дома на улице Ломоносова после капремонта не узнали свой подвал 08 ноя 11:01 Презентация нового гидравлического крана на Машзаводе 1 мая 07 ноя 15:24 Кировчан ждет уникальный передвижной выставочный проект "Живописная Россия" 08 ноя 10:58 Погода устроила кировчанам настоящее испытание 07 ноя 17:49 Жители Мурашей не могут дождаться переселения 08 ноя 18:00 Юные футболисты из Кирова показали характер на всероссийском турнире по футболу в Перми 08 ноя 15:10 В Кирове прошел турнир по бильярду среди сотрудников ОВД 07 ноя 17:45 Кировские дороги и тротуары превратились в реки 07 ноя 10:54 Вместо благоустроенной детской площадки перепаханное поле в поселке Октябрьском Мурашинского района
$
64,2
70,67
13 ноября 16:07
13 ноя 15:08 В Кирове наградили победителей конкурсов ТОСов и центров местных инициатив 13 ноя 12:20 Посвящение в юные инспекторы дорожного движения учащихся 1 класса средней школы №70 13 ноя 12:16 Кировская спортшкола «Юность» задолжала по контрактам около 2 миллионов рублей 13 ноя 11:10 Кировские кинологи провели открытое занятие для старшеклассников 13 ноя 11:05 В Правительстве области прошли публичные слушания проекта областного бюджета на 2020 год 12 ноя 17:56 В Кирове появится необычный сквер 12 ноя 17:50 Сложная ситуация в Даровском районе - без переправы остались два населенных пункта 12 ноя 15:25 В Кирове прошел межрегиональный турнир по тхэквондо 12 ноя 15:21 Троим кировским школьникам вручили медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении» 12 ноя 12:33 Кировская школа вошла в двадцатку лучших школ России с инклюзивным образованием
В Правительстве области прошли публичные слушания проекта областного бюджета на 2020 год

В Правительстве области прошли публичные слушания проекта областного бюджета на 2020 год

Сегодня, 11:05
145
Альбина Самигуллина
В Правительстве области прошли публичные слушания проекта областного бюджета на 2020 год


Увеличение зарплат, упор на социальную сферу и развитие национальных проектов. В Правительстве области состоялись публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на 2020 год.

Прогнозы на следующие три года положительные - бюджет Кировской области все годы будет профицитным. Более подробно был рассмотрен бюджет на следующий год. 60% бюджета составляют собственные доходы, которые формируют налоговые и неналоговые поступления, они составят 35,3 миллиардов рублей, что на 8,7% больше, чем за текущий год.

ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По сравнению с текущим годом значительно увеличивается доля поступления акцизов, которые планируются с ростом к текущему году на 42%, и основное увеличение отмечается по поступлениям доходов от акцизов на нефтепродукты, которые превышают уровень текущего года в 1.5 раза и составляют 4,6 миллиарда рублей. Основная причина - это то, что с 2020 года пересматриваются в сторону увеличения нормативы зачисления данных акцизов в региональный бюджет».

Объем неналоговых доходов в 2020 году прогнозируется в 1,5 миллиарда рублей. В эту сумму входит плата за использование лесов и доходы от штрафов. Что касается безвозмездных поступлений в бюджет - то они составят 23,5 миллиарда рублей. Расходная часть бюджета на следующий год носит следующий характер:

ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Безусловным приоритетом в расходах областного бюджета будут являться средства, которые направлены на реализацию национальных проектов, в следующем году область будет участвовать в реализации 9 национальных проектов, на финансирование которых планируется направить 8,6 миллиардов рублей, в том числе, за счёт федерального бюджета - 6,5 миллиардов рублей».

В следующем году регион собирается потратить 58,2 миллиарда. Сумма доходов превысит эту цифру на 2,1 миллиарда рублей.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вопросы бюджета, скажем так, не самые простые, и если потребуется дополнительная проработка, то ответ будет заявителю дан в письменном виде в установленном порядке».

Первое чтение закона о бюджете состоится 15 ноября.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама