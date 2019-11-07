В Правительстве области прошли публичные слушания проекта областного бюджета на 2020 год

Увеличение зарплат, упор на социальную сферу и развитие национальных проектов. В Правительстве области состоялись публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на 2020 год.
Прогнозы на следующие три года положительные - бюджет Кировской области все годы будет профицитным. Более подробно был рассмотрен бюджет на следующий год. 60% бюджета составляют собственные доходы, которые формируют налоговые и неналоговые поступления, они составят 35,3 миллиардов рублей, что на 8,7% больше, чем за текущий год.
ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По сравнению с текущим годом значительно увеличивается доля поступления акцизов, которые планируются с ростом к текущему году на 42%, и основное увеличение отмечается по поступлениям доходов от акцизов на нефтепродукты, которые превышают уровень текущего года в 1.5 раза и составляют 4,6 миллиарда рублей. Основная причина - это то, что с 2020 года пересматриваются в сторону увеличения нормативы зачисления данных акцизов в региональный бюджет».
Объем неналоговых доходов в 2020 году прогнозируется в 1,5 миллиарда рублей. В эту сумму входит плата за использование лесов и доходы от штрафов. Что касается безвозмездных поступлений в бюджет - то они составят 23,5 миллиарда рублей. Расходная часть бюджета на следующий год носит следующий характер:
ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Безусловным приоритетом в расходах областного бюджета будут являться средства, которые направлены на реализацию национальных проектов, в следующем году область будет участвовать в реализации 9 национальных проектов, на финансирование которых планируется направить 8,6 миллиардов рублей, в том числе, за счёт федерального бюджета - 6,5 миллиардов рублей».
В следующем году регион собирается потратить 58,2 миллиарда. Сумма доходов превысит эту цифру на 2,1 миллиарда рублей.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вопросы бюджета, скажем так, не самые простые, и если потребуется дополнительная проработка, то ответ будет заявителю дан в письменном виде в установленном порядке».
Первое чтение закона о бюджете состоится 15 ноября.