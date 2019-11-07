В Правительстве области прошли публичные слушания проекта областного бюджета на 2020 год

Увеличение зарплат, упор на социальную сферу и развитие национальных проектов. В Правительстве области состоялись публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на 2020 год.Прогнозы на следующие три года положительные - бюджет Кировской области все годы будет профицитным. Более подробно был рассмотрен бюджет на следующий год. 60% бюджета составляют собственные доходы, которые формируют налоговые и неналоговые поступления, они составят 35,3 миллиардов рублей, что на 8,7% больше, чем за текущий год.Объем неналоговых доходов в 2020 году прогнозируется в 1,5 миллиарда рублей. В эту сумму входит плата за использование лесов и доходы от штрафов. Что касается безвозмездных поступлений в бюджет - то они составят 23,5 миллиарда рублей. Расходная часть бюджета на следующий год носит следующий характер:В следующем году регион собирается потратить 58,2 миллиарда. Сумма доходов превысит эту цифру на 2,1 миллиарда рублей.Первое чтение закона о бюджете состоится 15 ноября.