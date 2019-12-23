Подведены итоги работы межведомственной рабочей группы по профилактике незаконной лесозаготовки в Кировской области

Налоговые поступления в бюджет от лесного сектора в 2019-м году составили 1 миллиард 344 миллиона рублей. Таков один из результатов деятельности по профилактике незаконной лесозаготовки.Главное природное богатство Кировской области - это лес. Большая часть территории региона занята именно им. Более полутора тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей работают в лесном секторе.Не все ведут бизнес честно. Некоторые предприниматели не оформляют своих работников официально, другие и вовсе занимаются вырубкой леса незаконно. В регионе создана межведомственная группа по профилактики незаконной заготовки и оборота древесины. Ее представители отчитались о проделанной работе.За последние 9 месяцев благодаря деятельности межведомственной группы, на те предприятия, где фактически работали, официально были трудоустроены более тысячи человек. Увеличились налоговые поступления, а также уменьшилось количество тех, кто занимался незаконной вырубкой леса.Отметим, в последние дни все актуальнее становится проблема защиты молодняка. Скоро новый год, многие кировчане хотели бы установить у себя дома живую ёлку. Одна из главных задач сегодня - защитить деревья от тех, кто хочет срубить их незаконно.Как говорят представители властей, лесной сектор становится прозрачнее, доходы бюджета от его использования растут. Так налоговые поступления за последние 9 месяцев составили более одного миллиарда 344-х миллионов рублей.