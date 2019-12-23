Подведены итоги работы межведомственной рабочей группы по профилактике незаконной лесозаготовки в Кировской области

Налоговые поступления в бюджет от лесного сектора в 2019-м году составили 1 миллиард 344 миллиона рублей. Таков один из результатов деятельности по профилактике незаконной лесозаготовки.
Главное природное богатство Кировской области - это лес. Большая часть территории региона занята именно им. Более полутора тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей работают в лесном секторе.
АНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эффективное использование лесных ресурсов является серьезным потенциалом для развития Кировской области. Очевидно, что без обеспечения должного контроля за соблюдением лесного законодательства всеми заинтересованными сторонами, использовать этот потенциал было бы невозможно».
Не все ведут бизнес честно. Некоторые предприниматели не оформляют своих работников официально, другие и вовсе занимаются вырубкой леса незаконно. В регионе создана межведомственная группа по профилактики незаконной заготовки и оборота древесины. Ее представители отчитались о проделанной работе.
АЛЕКСАНДР ШИШКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
«Мы смотрим не только вопросы соблюдения законодательства при заготовке древесины, иного лесного законодательства, в то же время смотрим вопросы трудового, миграционного законодательства, законодательства по обеспечению безопасности самих работников».
За последние 9 месяцев благодаря деятельности межведомственной группы, на те предприятия, где фактически работали, официально были трудоустроены более тысячи человек. Увеличились налоговые поступления, а также уменьшилось количество тех, кто занимался незаконной вырубкой леса.
АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ, НАЧАЛЬНИК СУ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Расследовано более 100 уголовных дел. Более 40 уголовных дел направлены в суд. Более 40 лиц привлечено к уголовной ответственности. При расследовании уголовных дел изъято более 10 тысяч кубометров древесины заготовленной».
Отметим, в последние дни все актуальнее становится проблема защиты молодняка. Скоро новый год, многие кировчане хотели бы установить у себя дома живую ёлку. Одна из главных задач сегодня - защитить деревья от тех, кто хочет срубить их незаконно.
АЛЕКСЕЙ ШУРГИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Осуществляется патрулирование, в некоторых случаях у нас подключаются представители прокуратуры. Контроль осуществляется. Он осуществляется как непосредственно на местах, так и на дорогах при перевозке».
Как говорят представители властей, лесной сектор становится прозрачнее, доходы бюджета от его использования растут. Так налоговые поступления за последние 9 месяцев составили более одного миллиарда 344-х миллионов рублей.