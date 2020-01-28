С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей.

Региональная служба по тарифам Кировской области утвердила новые тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте.Нынешние тарифы на перевозку пассажиров не изменялись с февраля 2017 года.В заявке автотранспортные предприятия просили повысить тариф от 33 до 45 рублей за одну поездку. Проведённая экспертиза заявки показала, что тариф 22 рубля за поездку не компенсирует фактические расходы на оказание услуги.Специалисты РСТ вывели предельную максимальную стоимость проезда в общественном транспорте.Верхняя планка тарифа в Кирове составила 26 рублей за одну поездку, в пригородном сообщении – 4 рубля за километр.Новые тарифы начнут действовать в общественном транспорте региона с 1 февраля 2020 года.