Прямой эфир
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
$
62,83
69,23
28 января 22:24
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей.

С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей.

Сегодня, 15:16
183

С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей.

Региональная служба по тарифам Кировской области утвердила новые тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте.

Нынешние тарифы на перевозку пассажиров не изменялись с февраля 2017 года.

В заявке автотранспортные предприятия просили повысить тариф от 33 до 45 рублей за одну поездку. Проведённая экспертиза заявки показала, что тариф 22 рубля за поездку не компенсирует фактические расходы на оказание услуги.

Специалисты РСТ вывели предельную максимальную стоимость проезда в общественном транспорте.

Верхняя планка тарифа в Кирове составила 26 рублей за одну поездку, в пригородном сообщении – 4 рубля за километр.

Новые тарифы начнут действовать в общественном транспорте региона с 1 февраля 2020 года.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама