В Кировской области подорожали новостройки.

В Кировстате подвели итоги мониторинга изменения цен на рынке жилья в IV квартале 2019 года. По предварительным данным, новостройки подорожали на 1%, жилье на вторичном рынке - на 0,3%.В целом по РФ стоимость жилья на первичном рынке выросла на 8%, на вторичном - на 3,8%; по ПФО - на 6,7% и 4,2% соответственно.В течение 2019 года на первичном рынке жилья выросли цены во всех регионах ПФО. Более всего - в Пермском крае (на 10,8%), Удмуртской Республике (на 9,9%) и Республике Башкортостан (на 9,7%). Повышение цен на вторичное жилье отмечено в 11 регионах ПФО, максимальное - в Республике Татарстан на 8,7%.Среди регионов ПФО на конец IV квартала 2019 года максимальные цены на первичном и вторичном рынках жилья продолжали оставаться в Республике Татарстан - 68330 и 72226 рублей за квадратный метр. Минимальные цены - в Республике Марий Эл, где квадратный метр нового жилья стоил 38223 рубля, а вторичного - 37539 рублей.