Прямой эфир
10 фев 17:52 В чепецком "Перекопе" состоялся чемпионат страны по биатлону по неолимпийским дисциплинам 10 фев 17:50 В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства 10 фев 17:48 В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной 10 фев 15:15 Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик" 10 фев 14:48 Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. 10 фев 14:08 В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. 10 фев 13:35 В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах. 10 фев 12:33 В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП. 10 фев 12:00 В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей» 10 фев 11:01 Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.
-3°C
$
63,77
69,82
11 февраля 00:21
10 фев 17:52 В чепецком "Перекопе" состоялся чемпионат страны по биатлону по неолимпийским дисциплинам 10 фев 17:50 В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства 10 фев 17:48 В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной 10 фев 15:15 Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик" 10 фев 14:48 Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. 10 фев 14:08 В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. 10 фев 13:35 В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах. 10 фев 12:33 В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП. 10 фев 12:00 В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей» 10 фев 11:01 Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.
В Кировской области подорожали новостройки.

В Кировской области подорожали новостройки.

Вчера, 10:20
225

В Кировской области подорожали новостройки.

В Кировстате подвели итоги мониторинга изменения цен на рынке жилья в IV квартале 2019 года. По предварительным данным, новостройки подорожали на 1%, жилье на вторичном рынке - на 0,3%.

В целом по РФ стоимость жилья на первичном рынке выросла на 8%, на вторичном - на 3,8%; по ПФО - на 6,7% и 4,2% соответственно.

В течение 2019 года на первичном рынке жилья выросли цены во всех регионах ПФО. Более всего - в Пермском крае (на 10,8%), Удмуртской Республике (на 9,9%) и Республике Башкортостан (на 9,7%). Повышение цен на вторичное жилье отмечено в 11 регионах ПФО, максимальное - в Республике Татарстан на 8,7%. 

Среди регионов ПФО на конец IV квартала 2019 года максимальные цены на первичном и вторичном рынках жилья продолжали оставаться в Республике Татарстан - 68330 и 72226 рублей за квадратный метр. Минимальные цены - в Республике Марий Эл, где квадратный метр нового жилья стоил 38223 рубля, а вторичного - 37539 рублей.

по информации Кировстата
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама