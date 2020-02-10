Прямой эфир
10 фев 17:52 В чепецком "Перекопе" состоялся чемпионат страны по биатлону по неолимпийским дисциплинам 10 фев 17:50 В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства 10 фев 17:48 В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной 10 фев 15:15 Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик" 10 фев 14:48 Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. 10 фев 14:08 В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. 10 фев 13:35 В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах. 10 фев 12:33 В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП. 10 фев 12:00 В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей» 10 фев 11:01 Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.
-3°C
$
63,77
69,82
11 февраля 00:21
10 фев 17:52 В чепецком "Перекопе" состоялся чемпионат страны по биатлону по неолимпийским дисциплинам 10 фев 17:50 В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства 10 фев 17:48 В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной 10 фев 15:15 Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик" 10 фев 14:48 Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. 10 фев 14:08 В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. 10 фев 13:35 В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах. 10 фев 12:33 В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП. 10 фев 12:00 В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей» 10 фев 11:01 Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.
Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.

Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.

Вчера, 11:01
206

Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.

Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина. В 2019 году стоимость бензина в России избежала резких колебаний. В целом по стране цены на бензин марки АИ-92 с середины января 2019 года по середину января 2020 года выросли на 1,3%.

По оценке экспертов, это минимальный рост за много последних лет. В Кировской области изменение стоимости бензина АИ-92 за год составила +4,3%.

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва.

Больше 1 тыс. литров могут купить на среднюю зарплату жители Чукотки, Магаданской и Сахалинской областей, Югры, Камчатки, Петербурга, Мурманской области, Якутии, Московской области, Коми и Красноярского края: 

1. Ямало-Ненецкий автономный округ - 2091 л,
2. Москва - 1886 л,
3. Ненецкий автономный округ - 1640 л,
....
72. Кировская область - 595 л. 

Меньше всего топлива на зарплату могут купить жители:

Карачаево-Черкесии — 525 л,
Дагестана — 531 л,
Кабардино-Балкарии — 554 л.

В среднем по России значение доступности бензина АИ-92 составляет 963 литров на одну зарплату, при этом в 68 регионах показатели ниже, в том числе и в Кировской области. Стоимость АИ-92 на середину января 2020 года на кировских АЗС составила 43,28 руб. за 1 литр. Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах — от 39,97 рубля за литр в Челябинской области до 56 за литр на Чукотке. 

по информации ria.ru.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама