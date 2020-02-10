Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина. В 2019 году стоимость бензина в России избежала резких колебаний. В целом по стране цены на бензин марки АИ-92 с середины января 2019 года по середину января 2020 года выросли на 1,3%.По оценке экспертов, это минимальный рост за много последних лет. В Кировской области изменение стоимости бензина АИ-92 за год составила +4,3%.Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва.Больше 1 тыс. литров могут купить на среднюю зарплату жители Чукотки, Магаданской и Сахалинской областей, Югры, Камчатки, Петербурга, Мурманской области, Якутии, Московской области, Коми и Красноярского края:Меньше всего топлива на зарплату могут купить жители:В среднем по России значение доступности бензина АИ-92 составляет 963 литров на одну зарплату, при этом в 68 регионах показатели ниже, в том числе и в Кировской области. Стоимость АИ-92 на середину января 2020 года на кировских АЗС составила 43,28 руб. за 1 литр. Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах — от 39,97 рубля за литр в Челябинской области до 56 за литр на Чукотке.