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20 фев 15:49 В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации» 20 фев 15:45 В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны" 20 фев 15:41 В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой 20 фев 15:38 Какой должна быть уличная реклама? 20 фев 15:17 В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. 20 фев 14:59 В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины. 20 фев 14:27 Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. 20 фев 13:51 С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. 20 фев 13:45 Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей. 20 фев 13:27 В Кировской области 29 человек заболели гриппом.
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%.

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%.

Сегодня, 13:51
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С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%.

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. Индексация затронет почти четыре миллиона россиян, из них 3,2 миллиона — получатели соцвыплат.

Отметим, что размер индексации будет существенно выше, чем в прошлые годы: в 2019 - 2%, в 2018 - 2,9%.

Также с 1 апреля повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.

Напомним, социальная пенсия — регулярная госвыплата, которая назначается по старости (65 лет для женщин и 70 — для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии.

Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца. Средний размер в 2019 году составлял 9266 рублей.
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