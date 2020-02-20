С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. Индексация затронет почти четыре миллиона россиян, из них 3,2 миллиона — получатели соцвыплат.Отметим, что размер индексации будет существенно выше, чем в прошлые годы: в 2019 - 2%, в 2018 - 2,9%.Также с 1 апреля повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.Напомним, социальная пенсия — регулярная госвыплата, которая назначается по старости (65 лет для женщин и 70 — для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии.Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца. Средний размер в 2019 году составлял 9266 рублей.