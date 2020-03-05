В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов.Об этом шла речь в Вятской торгово-промышленной палате на встрече депутатов Заксобрания с предпринимателями. Обсуждалась новая система маркировки товаров, из-за которой многие бизнесмены не смогут применять единый налог на вмененный доход и переходят на упрощенную систему налогообложения. Налоговая нагрузка на бизнес при этом может существенно возрасти.Планируется, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании ОЗС.