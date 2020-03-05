В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов.
Об этом шла речь в Вятской торгово-промышленной палате на встрече депутатов Заксобрания с предпринимателями. Обсуждалась новая система маркировки товаров, из-за которой многие бизнесмены не смогут применять единый налог на вмененный доход и переходят на упрощенную систему налогообложения. Налоговая нагрузка на бизнес при этом может существенно возрасти.
РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Впервые мы воспользовались своим региональным правом и установили дифференцированные налоговые ставки: в первом чтении это 4 процента по системе «доходы», 7,5 процента по системе «доходы минус расходы». По обращениям предпринимателей мы видим, что и ставка в 4 процента – много. В то же время максимум, что мы можем сделать, не увеличивая нагрузку на региональный бюджет, - установить ставку в 3 процента по системе «доходы»».
Планируется, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании ОЗС.