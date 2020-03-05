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05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы" 05 мар 15:18 В Кировскую область прибыла икона святой великомученицы Варвары 05 мар 15:16 В Кирове осуждён генеральный директор УК за долги перед КТК 05 мар 12:39 В Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами 05 мар 12:23 Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса 05 мар 12:20 Кировчане выиграли несколько Президентских грантов на воплощение в жизнь своих инициатив
В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов

В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов

Сегодня, 19:30
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В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов


В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов.

Об этом шла речь в Вятской торгово-промышленной палате на встрече депутатов Заксобрания с предпринимателями. Обсуждалась новая система маркировки товаров, из-за которой многие бизнесмены не смогут применять единый налог на вмененный доход и переходят на упрощенную систему налогообложения. Налоговая нагрузка на бизнес при этом может существенно возрасти.

РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Впервые мы воспользовались своим региональным правом и установили дифференцированные налоговые ставки: в первом чтении это 4 процента по системе «доходы», 7,5 процента по системе «доходы минус расходы». По обращениям предпринимателей мы видим, что и ставка в 4 процента – много. В то же время максимум, что мы можем сделать, не увеличивая нагрузку на региональный бюджет, - установить ставку в 3 процента по системе «доходы»».

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании ОЗС.
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