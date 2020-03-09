В 2020 году в Кировской области отремонтируют 5 аварийных мостов. Регион планирует принять участие в федеральной программе по ремонту и строительству мостов.Она может быть реализована в составе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Программа включает планы ремонта в РФ 3903 аварийных мостов, 486 путепроводов и строительство 21 нового моста.К 2020 году в Кировской области выявлено 97 аварийных мостов. У 15 объектов имеются проектно-сметные документации на проведение экспертиз общей стоимостью 604 млн рублей.Планируется, что реализация программы начнется в 2021 году. В настоящее время ремонт мостов проводится в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».В 2020 году запланирован ремонт 5 мостов в Кумёнском, Зуевском, Даровском, Нолинском и Сунском районах.