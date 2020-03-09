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10 марта 18:17
10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние. 09 мар 14:25 Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу. 09 мар 14:13 В Кировской области зафиксирован подъем уровня воды в Вятке.
В 2020 году в Кировской области отремонтируют 5 аварийных мостов.

В 2020 году в Кировской области отремонтируют 5 аварийных мостов.

Вчера, 14:01
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В 2020 году в Кировской области отремонтируют 5 аварийных мостов.

В 2020 году в Кировской области отремонтируют 5 аварийных мостов. Регион планирует принять участие в федеральной программе по ремонту и строительству мостов.

Она может быть реализована в составе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа включает планы ремонта в РФ 3903 аварийных мостов, 486 путепроводов и строительство 21 нового моста.

К 2020 году в Кировской области выявлено 97 аварийных мостов. У 15 объектов имеются проектно-сметные документации на проведение экспертиз общей стоимостью 604 млн рублей.

Планируется, что реализация программы начнется в 2021 году. В настоящее время ремонт мостов проводится в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

В 2020 году запланирован ремонт 5 мостов в Кумёнском, Зуевском, Даровском, Нолинском и Сунском районах.
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