В Кировской области разработают меры поддержки предпринимателей в условиях карантина.

Губернатор Игорь Васильев поручил правительству Кировской области разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях карантина. Об утверждении плана в кратчайшие сроки шла речь на совещании с руководством регионального отделения партии «Единая Россия», ВятТПП и органами исполнительной власти Кировской области.
- Хотел бы дать поручение нашей партийной структуре, Вятской ТПП, правительству Кировской области разработать комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в неблагоприятных условиях. Они должны быть разработаны с учетом озвученных в сегодняшнем обращении поручений президента РФ Владимира Путина. Комплекс мер необходимо разработать в кратчайшие сроки и реализовать на всей территории Кировской области, - сказал Игорь Васильев. - Я еще раз хочу подчеркнуть для всех, что мы проходим этот период достаточно спокойно. Прошу всех работать слажено и организовано. Думаю, что те меры, которые мы предпринимаем, позволят пройти этот непростой период и сохранить все сферы бизнеса в регионе.
В данный момент в Кировской области формируется региональный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемиологической ситуации в стране.
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko
Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka
YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров
Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka
Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka
Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ce23d5e27732c00b30fa5c6