В Кировской области разработают меры поддержки предпринимателей в условиях карантина.

Губернатор Игорь Васильев поручил правительству Кировской области разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях карантина. Об утверждении плана в кратчайшие сроки шла речь на совещании с руководством регионального отделения партии «Единая Россия», ВятТПП и органами исполнительной власти Кировской области., - сказал Игорь Васильев. -В данный момент в Кировской области формируется региональный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемиологической ситуации в стране.