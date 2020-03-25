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26 мар 08:48 С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для эвакуации россиян. 26 мар 08:39 В Кировской области разработают меры поддержки предпринимателей в условиях карантина. 26 мар 08:20 Владимир Путин подписал Указ об объявлении в России нерабочих дней. 25 мар 18:42 С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. 25 мар 18:34 В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги" 25 мар 18:29 Вода продолжает прибывать в низовьях Вятки 25 мар 18:28 Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе 25 мар 18:22 Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры 25 мар 18:04 Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство" 25 мар 18:00 Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство
В Кировской области разработают меры поддержки предпринимателей в условиях карантина.

В Кировской области разработают меры поддержки предпринимателей в условиях карантина.

Сегодня, 08:39
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В Кировской области разработают меры поддержки предпринимателей в условиях карантина.

Губернатор Игорь Васильев поручил правительству Кировской области разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях карантина. Об утверждении плана в кратчайшие сроки шла речь на совещании с руководством регионального отделения партии «Единая Россия», ВятТПП и органами исполнительной власти Кировской области. 

- Хотел бы дать поручение нашей партийной структуре, Вятской ТПП, правительству Кировской области разработать комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в неблагоприятных условиях. Они должны быть разработаны с учетом озвученных в сегодняшнем обращении поручений президента РФ Владимира Путина. Комплекс мер необходимо разработать в кратчайшие сроки и реализовать на всей территории Кировской области, - сказал Игорь Васильев. - Я еще раз хочу подчеркнуть для всех, что мы проходим этот период достаточно спокойно. Прошу всех работать слажено и организовано. Думаю, что те меры, которые мы предпринимаем, позволят пройти этот непростой период и сохранить все сферы бизнеса в регионе.

В данный момент в Кировской области формируется региональный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемиологической ситуации в стране.

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