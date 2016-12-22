Интерактивный урок в средней школе № 65

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Десять школ в Кировской области стали участниками апробации интерактивных видеуроков на портале "Электронная школа", которые вскоре будут доступны для всех педагогов, школьников и родителей страны. Первые впечатления от эксперимента из средней школы № 65 - в репортаже Ивана Швецова.Российская электронная школа - это система интерактивных уроков по всем предметам школьного курса, которые соответствуют школьной программе. Апробация идет на пятиклашках. На этом занятии ребята изучали устройство микроскопа.Уроки в электронной школе ведут лучшие педагоги из всех регионов России, победители конкурсов "Учитель года", обладатели президентских наград. Неудивительно, что детям такие занятия нравятся.В Кировской области к апробации портала присоединились кировский физматлицей, гимназия №1 Кирово-Чепецка, средняя школа №28 в Кирове, а также школы из Уржумского, Врхошижемского, Тужинского и Арбажского районов.Теперь можно не беспокоиться по поводу неусидчивости ребёнка или пропущенных из-за болезни уроков: у каждого ученика есть возможность посмотреть интерактивный урок столько раз, сколько нужно, чтобы усвоить материал. Систематические занятия в «Российской электронной школе» способствуют развитию интеллектуальных и творческих способностей детей, полноценному освоению знаний по учебным предметам.Современные дети проводят за компьютерами и мобильными устройствами по несколько часов в день. Интерактивные видеоуроки позволяют направить их деятельность в правильное русло. Заниматься по школьной программе могут и дети, находящиеся на надомном обучении, и те, кто пропустил какой-то материал по болезни. Российская электронная школа задумана создателями как школа без границ или школа безграничных возможностей.