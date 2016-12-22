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Новости / Образование

Интерактивный урок в средней школе № 65

Вчера, 15:11 | Просмотров: 130 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Десять школ в Кировской области стали участниками апробации интерактивных видеуроков на портале "Электронная школа", которые вскоре будут доступны для всех педагогов, школьников и родителей страны. Первые впечатления от эксперимента из средней школы № 65 - в репортаже Ивана Швецова.

Российская электронная школа - это система интерактивных уроков по всем предметам школьного курса, которые соответствуют школьной программе. Апробация идет на пятиклашках. На этом занятии ребята изучали устройство микроскопа.

- Предметный столик. Название говорит само за себя. Именно сюда кладут исследуемый объект.

Уроки в электронной школе ведут лучшие педагоги из всех регионов России, победители конкурсов "Учитель года", обладатели президентских наград. Неудивительно, что детям такие занятия нравятся.

Интерактивный урок в средней школе № 65АНДРЕЙ ДЕРБЫШЕВ, УЧЕНИК 5 КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 65:
«Упражнения интересные, учителя хорошие, все понятно с первого раза».
 
В Кировской области к апробации портала присоединились кировский физматлицей, гимназия №1 Кирово-Чепецка, средняя школа №28 в Кирове, а также школы из Уржумского, Врхошижемского, Тужинского и Арбажского районов.

Интерактивный урок в средней школе № 65ЛЕВ ШИБАНОВ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 65:
«Абсолютно никаких финансовых затрат не потребовалось. Только настроить народ, провести с ними подготовительную работу. А если польза есть, надо пользоваться».
 
Теперь можно не беспокоиться по поводу неусидчивости ребёнка или пропущенных из-за болезни уроков: у каждого ученика есть возможность посмотреть интерактивный урок столько раз, сколько нужно, чтобы усвоить материал. Систематические занятия в «Российской электронной школе» способствуют развитию интеллектуальных и творческих способностей детей, полноценному освоению знаний по учебным предметам.

Интерактивный урок в средней школе № 65ИРАИДА ВОРОНЦОВА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ:
«Ребята, когда смотрят разные сайты сталкиваются с тем, что там материал подается для взрослых. А здесь именно для детей. И можно пройти тесты».
 
Современные дети проводят за компьютерами и мобильными устройствами по несколько часов в день. Интерактивные видеоуроки позволяют направить их деятельность в правильное русло. Заниматься по школьной программе могут и дети, находящиеся на надомном обучении, и те, кто пропустил какой-то материал по болезни. Российская электронная школа задумана создателями как школа без границ или школа безграничных возможностей.


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