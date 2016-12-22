Новая школа в микрорайоне Зиновы откроется 1 сентября 2017 года.

Поделиться новостью:

Сейчас работы в новом школьном комплексе в микрорайоне Зиновы близки к завершению.

Заканчиваются строительные и отделочные работы, идет монтаж мебели и различного оборудования. Практически готов к работе физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном.

Сейчас прорабатываются вопросы передачи школы в муниципальную собственность.

Качество работы, проведенная подрядчиком на объекте, власти города Кирова оценивают как удовлетворительную.

В настоящее время необходимо устранить все нюансы, связанные с окончанием строительства, чтобы 1 сентября 2017 года школа смогла принять тысячу школьников.