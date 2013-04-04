Студент ВятГУ Манодж Кумар приехал в Киров из столицы Индии
Сегодня, 11:40 | Просмотров: 109 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Между Россией и Индией много общего и это не только хорошие международные отношения и продажа индийской стороне нашей военной техники и оружия. Похожи народы. Индийцы такие же открыты, доброжелательны и общительны, как и русские. Маноджу не очень нравятся люди в Москве, слишком агрессивные. Настоящая Россия здесь, в глубинке, говорит он. И то, что развлечений в городе не так уж и много - тоже хорошо, от учебы ничто не отвлекает.
МАНОДЖ КУМАР, СТУДЕНТ ИЗ ИНДИИ:
«Я учу русский язык и очень люблю Россию. Для меня обучение - возможность завязать интересные знакомства и связи, чтобы потом заниматься международными отношениями».
Обучение иностранных студентов - один из важнейших приоритетов в образовательной деятельности опорного университета.
ЕЛЕНА СЫРЦОВА, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:
«У нас достаточно большое количество обучающихся из разных стран мира, 339 иностранных студента, и мы многим предлагаем продолжить обучение по программе "мастер делового администрирования"».
Студент из Индии пока еще не привык к нашим холодам, особенно тяжело ему пришлось в 30 градусные морозы. Но русскую зиму он все равно любит. Добавим, что кроме Маноджа на программе MBA в университете учится и еще гражданка Китая - Ян Ли.
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