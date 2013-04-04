Студент ВятГУ Манодж Кумар приехал в Киров из столицы Индии

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Еще полвека назад только в кино кировчане могли увидеть представителя такой далекой от нас страны как Индия. Сегодня с коренным индийцем можно познакомиться лично прямо на улице. Студент Вятского госуниверситета Манодж Кумар приехал в Киров из столицы Индии города Дели - изучать основы профессии "мастер делового администрирования".Между Россией и Индией много общего и это не только хорошие международные отношения и продажа индийской стороне нашей военной техники и оружия. Похожи народы. Индийцы такие же открыты, доброжелательны и общительны, как и русские. Маноджу не очень нравятся люди в Москве, слишком агрессивные. Настоящая Россия здесь, в глубинке, говорит он. И то, что развлечений в городе не так уж и много - тоже хорошо, от учебы ничто не отвлекает.Обучение иностранных студентов - один из важнейших приоритетов в образовательной деятельности опорного университета.Студент из Индии пока еще не привык к нашим холодам, особенно тяжело ему пришлось в 30 градусные морозы. Но русскую зиму он все равно любит. Добавим, что кроме Маноджа на программе MBA в университете учится и еще гражданка Китая - Ян Ли.