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Новости / Образование

Студент ВятГУ Манодж Кумар приехал в Киров из столицы Индии

Сегодня, 11:40 | Просмотров: 109 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Еще полвека назад только в кино кировчане могли увидеть представителя такой далекой от нас страны как Индия. Сегодня с коренным индийцем можно познакомиться лично прямо на улице. Студент Вятского госуниверситета Манодж Кумар приехал в Киров из столицы Индии города Дели - изучать основы профессии "мастер делового администрирования".

Между Россией и Индией много общего и это не только хорошие международные отношения и продажа индийской стороне нашей военной техники и оружия. Похожи народы. Индийцы такие же открыты, доброжелательны и общительны, как и русские. Маноджу не очень нравятся люди в Москве, слишком агрессивные. Настоящая Россия здесь, в глубинке, говорит он. И то, что развлечений в городе не так уж и много - тоже хорошо, от учебы ничто не отвлекает.

Студент ВятГУ Манодж Кумар приехал в Киров из столицы Индии МАНОДЖ КУМАР, СТУДЕНТ ИЗ ИНДИИ:
«Я учу русский язык и очень люблю Россию. Для меня обучение - возможность завязать интересные знакомства и связи, чтобы потом заниматься международными отношениями».

Обучение иностранных студентов - один из важнейших приоритетов в образовательной деятельности опорного университета.

ЕЛЕНА СЫРЦОВА, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:
«У нас достаточно большое количество обучающихся из разных стран мира, 339 иностранных студента, и мы многим предлагаем продолжить обучение по программе "мастер делового администрирования"».
 
Студент из Индии пока еще не привык к нашим холодам, особенно тяжело ему пришлось в 30 градусные морозы. Но русскую зиму он все равно любит. Добавим, что кроме Маноджа на программе MBA в университете учится и еще гражданка Китая - Ян Ли.


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