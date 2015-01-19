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Новости / Образование

Пробное заявление на зачисление ребенка в 1 класс

Сегодня, 10:26 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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Родители будущих первоклассников могут подать пробное заявление на зачисление в первый класс. Департамент образования Кирова информирует горожан об этапах организации приемной кампании в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017 году.

Прием заявлений в 1 класс в 2017 году будет осуществляться:

- с 24 января – в кировские областные государственные общеобразовательные организации, расположенные на территории Кировской области (кроме Кирова);

- с 26 января – в кировские областные государственные общеобразовательные организации, расположенные на территории Кирова;

с 01 февраля – для граждан, проживающих на территориях, за которыми закреплены общеобразовательные организации, включая муниципальные лицеи и гимназии.

Ссылка для подачи заявлений о приеме в первый класс в электронном виде http://91.144.174.239/projects/kirovo/.

Родителям будущих первоклассников предоставлена возможность подать пробное заявление на зачисление в 1 класс. После 20 января пробные заявления будут удалены.


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