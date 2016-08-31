Новый проект ОНФ «Каждому ребенку - бесплатный кружок»

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Общероссийский народный фронт начинает реализацию проекта «Каждому ребенку - бесплатный кружок», призванного обеспечить каждого школьника возможностью гарантированно получать дополнительное образование.ОНФ будет добиваться выдачи специальных именных сертификатов, которые могут быть использованы для оплаты кружка или секции по желанию ребенка и его семьи как в государственных, так и в частных организациях. Также в рамках проекта ОНФ будет запущена масштабная программа образовательного волонтерства.«Главная задача проекта - дать российским школьникам возможность беспрепятственно получать дополнительное образование. Позиция ОНФ - у ребенка должна быть свобода выбора программ и индивидуальный маршрут, поэтому мы ставим перед собой задачу распространения персональных сертификатов, позволяющих получать дополнительное образование, исходя из потребностей ребенка, а не доступности той или иной секции», - сообщила руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.В 2015 г., по различным оценкам, дополнительным образованием было охвачено от 49,5% до 68% детей. В планах государства - увеличить охват до 70-75% к 2020 г.При этом реальный охват посчитать практически невозможно из-за отсутствия достоверных инструментов статистического учета: так, один ребенок может посещать несколько бесплатных кружков, а другой не может попасть ни в один из них из-за отсутствия свободных мест.Теперь при участии ОНФ во всех регионах России будут вводиться именные сертификаты на дополнительное образование. Отдельные субъекты уже переходят на такие сертификаты. Среди них Пермский край, Вологодская, Астраханская и Тульская области, Республики Татарстан и Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ.Есть уже и первые результаты: так, например, в Югре 1200 детей уже получили возможность оплатить сертификатами выбранные кружки.Эксперты Народного фронта отмечают, что благодаря этому инструменту в образовательное пространство на равных условиях начинают вовлекаться индивидуальные предприниматели и НКО, а при выборе организации на первый план выходит не стоимость обучения, а качество образовательных программ, их соответствие запросам семей и территориальное расположение.«Сегодня только 15% общего объема дополнительного образования реализуется в сельской местности. Система именных сертификатов позволит выровнять возможности. Это крайне важно, поскольку занятия в кружках на основе общих интересов способствуют развитию коммуникативных навыков, позволяют находить близких по духу и увлечениям друзей, формируют у ребенка расширенный кругозор и активную жизненную позицию», - подчеркнула Любовь Духанина.Она назвала недопустимым тот факт, что существует огромное количество городов и сел, где у детей нет вообще никаких возможностей получать дополнительное образование. С целью решения этой проблемы активисты Народного фронта запустят программу так называемого образовательного волонтерства: новые кружки будут создаваться силами активистов ОНФ и всех граждан, которые готовы дарить детям своё время и знания.«Безусловно, нужно продолжать работать над созданием полноценной инфраструктуры дополнительного образования. При этом очевидно, что создать в каждом населенном пункте «город профессий» или технопарк невозможно. Однако всегда можно провести, например, учебный модуль с привозным оборудованием и приглашенными преподавателями на базе школы или дома культуры. Это и будет делаться в рамках программы образовательного волонтерства. В число активистов ОНФ входят очень талантливые и одаренные люди, им под силу вести занятия различной направленности. В таких программах интересно участвовать и ученым, и работодателям, и студентам последних курсов. Надеемся, что к этому движению будут присоединяться все больше людей и организаций. И мы приложим все усилия, чтобы дети получили первые сертификаты к началу следующего учебного года», - резюмировала Любовь Духанина.