Новый проект ОНФ «Каждому ребенку - бесплатный кружок»
Сегодня, 11:49 | Просмотров: 126 | Версия для печати
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ОНФ будет добиваться выдачи специальных именных сертификатов, которые могут быть использованы для оплаты кружка или секции по желанию ребенка и его семьи как в государственных, так и в частных организациях. Также в рамках проекта ОНФ будет запущена масштабная программа образовательного волонтерства.
«Главная задача проекта - дать российским школьникам возможность беспрепятственно получать дополнительное образование. Позиция ОНФ - у ребенка должна быть свобода выбора программ и индивидуальный маршрут, поэтому мы ставим перед собой задачу распространения персональных сертификатов, позволяющих получать дополнительное образование, исходя из потребностей ребенка, а не доступности той или иной секции», - сообщила руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
В 2015 г., по различным оценкам, дополнительным образованием было охвачено от 49,5% до 68% детей. В планах государства - увеличить охват до 70-75% к 2020 г.
При этом реальный охват посчитать практически невозможно из-за отсутствия достоверных инструментов статистического учета: так, один ребенок может посещать несколько бесплатных кружков, а другой не может попасть ни в один из них из-за отсутствия свободных мест.
Теперь при участии ОНФ во всех регионах России будут вводиться именные сертификаты на дополнительное образование. Отдельные субъекты уже переходят на такие сертификаты. Среди них Пермский край, Вологодская, Астраханская и Тульская области, Республики Татарстан и Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ.
Есть уже и первые результаты: так, например, в Югре 1200 детей уже получили возможность оплатить сертификатами выбранные кружки.
Эксперты Народного фронта отмечают, что благодаря этому инструменту в образовательное пространство на равных условиях начинают вовлекаться индивидуальные предприниматели и НКО, а при выборе организации на первый план выходит не стоимость обучения, а качество образовательных программ, их соответствие запросам семей и территориальное расположение.
«Сегодня только 15% общего объема дополнительного образования реализуется в сельской местности. Система именных сертификатов позволит выровнять возможности. Это крайне важно, поскольку занятия в кружках на основе общих интересов способствуют развитию коммуникативных навыков, позволяют находить близких по духу и увлечениям друзей, формируют у ребенка расширенный кругозор и активную жизненную позицию», - подчеркнула Любовь Духанина.
Она назвала недопустимым тот факт, что существует огромное количество городов и сел, где у детей нет вообще никаких возможностей получать дополнительное образование. С целью решения этой проблемы активисты Народного фронта запустят программу так называемого образовательного волонтерства: новые кружки будут создаваться силами активистов ОНФ и всех граждан, которые готовы дарить детям своё время и знания.
«Безусловно, нужно продолжать работать над созданием полноценной инфраструктуры дополнительного образования. При этом очевидно, что создать в каждом населенном пункте «город профессий» или технопарк невозможно. Однако всегда можно провести, например, учебный модуль с привозным оборудованием и приглашенными преподавателями на базе школы или дома культуры. Это и будет делаться в рамках программы образовательного волонтерства. В число активистов ОНФ входят очень талантливые и одаренные люди, им под силу вести занятия различной направленности. В таких программах интересно участвовать и ученым, и работодателям, и студентам последних курсов. Надеемся, что к этому движению будут присоединяться все больше людей и организаций. И мы приложим все усилия, чтобы дети получили первые сертификаты к началу следующего учебного года», - резюмировала Любовь Духанина.
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