Какую школу будет посещать первоклассник?
Вчера, 11:41 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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26 января с 9.00 часов прием заявлений начнут государственные общеобразовательные учреждения: «Вятская гуманитарная гимназия», «Лицей естественных наук», «Кировский физико-математический лицей», «Кировский экономико-правовой лицей».
Прием заявлений в 1-е классы муниципальных общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) города Кирова начнется в 9.00 часов 01 февраля.
Заявления можно подать как в письменном, так и в электронном виде.
Ссылка на электронный ресурс, с помощью которого можно подать заявления в 1-ый класс, -
http://91.144.174.239/projects/kirovo/.
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