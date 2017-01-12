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Новости / Образование

Какую школу будет посещать первоклассник?

Вчера, 11:41 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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Родителям будущих первоклассников напоминают о сроках подачи документов в школы, лицеи и гимназии Кирова.
 
26 января с 9.00 часов прием заявлений начнут государственные общеобразовательные учреждения: «Вятская гуманитарная гимназия», «Лицей естественных наук», «Кировский физико-математический лицей», «Кировский экономико-правовой лицей».

Прием заявлений в 1-е классы муниципальных общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) города Кирова начнется в 9.00 часов 01 февраля.

Заявления можно подать как в письменном, так и в электронном виде.

Ссылка на электронный ресурс, с помощью которого можно подать заявления в 1-ый класс, -

http://91.144.174.239/projects/kirovo/.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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