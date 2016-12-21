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Новости / Образование

«Всероссийский заповедный урок» в Ильинской средней школе

20 января 2017 12:04 | Просмотров: 252 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Ильинская средняя школа в Немском районе присоединилась к проекту «Всероссийский заповедный урок". Эта акция проходит при участии Российского движения школьников и Эколого-просветительского центра «Заповедники» и приурочена к 100-летию заповедной системы России. На занятии, посвященном одному из самых красивых уголков России, побывал Иван Швецов.

Тема урока - Алтайский государственный природный биосферный заповедник. Одно из самых красивых мест не только в России, но и в целом на планете. Вдоль границ заповедника располагаются высокие горные хребты. Западная граница идёт вдоль реки Чулышман и по Телецкому озер. Флора и фауна уникальны. Территория не имеет ни одной автодороги, она практически непроходима, если не пользоваться редкими тропами, проложенными лесниками. Однако, и местонахождение этих троп необходимо хорошо знать, отправляясь в путешествие без проводника. Посещение заповедника возможно только с разрешения администрации и оформляется соответствующим пропуском.

Ребята из села Ильинского совершили удивительное путешествие в этот храм природы, не покидая родной школы.

«Всероссийский заповедный урок» в Ильинской средней школеНИНА ЗОРИНА, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ ИЛЬИНСКОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ НЕМСКОГО РАЙОНА:
«Он сам по себе очень уникален, как и все другие заповедники. Но здесь сохранилось очень много природных комплексов! Это и горы, и реки, и равнины. Это край голубых озер, это край реликтовых растений. Детям-то интересно!».

В принципе, вся Россия должна быть таким заповедным местом, считают ребята. Загрязнение окружающей среды, варварская вырубка лесов, уничтожение редких видов животных, птиц и рыб из-за деятельности человека - безумие, которое нужно остановить.

«Всероссийский заповедный урок» в Ильинской средней школеДИАНА ИСУПОВА, УЧЕНИЦА 7 КЛАССА ИЛЬИНСКОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ НЕМСКОГО РАЙОНА:
«Я хочу, чтобы те люди, которые будут после нас, жили в чистой природе».

«Всероссийский заповедный урок» в Ильинской средней школеКСЕНИЯ РЖАВИТИНА, УЧЕНИЦА 7 КЛАССА ИЛЬИНСКОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ НЕМСКОГО РАЙОНА:
«Будет для нас же лучше, если не будет чистоты в природе, разрушится пищевая цепочка, и пострадают и люди, и животные».
 
Ильинская школа не может похвастаться большим количеством учеников, здесь всего 50 ребят в здании, рассчитанном на 300 школьников. Но зато к каждому индивидуальный подход, дети учатся хорошо, много медалистов. Высокие оценки дети подтверждают на ЕГЭ и при обучении в вузах. Кстати, об акции "Всероссийский заповедный урок" директор узнала практически случайно.

«Всероссийский заповедный урок» в Ильинской средней школеВАЛЕНТИНА КОМАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ИЛЬИНСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НЕМСКОГО РАЙОНА:
«В электронной почте я прочитала анонс мероприятия, что в этом году празднуется 100-летие заповедников, зашла, зарегистрировала учителя географии, думаю, детям это будет интересно».
 
Мы заметили, что у ребят на шее висят галстуки, повязанные как пионерские, но с пестрой окраской, напоминающей цвета российского триколора. Оказалось, это один из атрибутов Российского движения школьников. Ильинская школа одна из первых в Кировской области присоединилась к новому общественному движению. Для ребят из глубинки членство в РДШ - окно в новый мир. К примеру, Ксения Ржавитина - круглая отличница и гордость школы, уже съездила на кремлёвскую ёлку в Москву. Членство в движении школьников - обязывает ребят ко многому.

КСЕНИЯ РЖАВИТИНА, УЧЕНИЦА 7 КЛАССА ИЛЬИНСКОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ НЕМСКОГО РАЙОНА:
«Мы обязаны хорошо учиться, подавать пример, помогать. У нас появилось много друзей по переписке».
 
Добавим, что акции всероссийский заповедный урок приняло участие около 5000 школ по всей стране. После подведения итогов педагоги, откликнувшиеся на проект, получат грамоты и дипломы.


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