Олимпиада школьников по астрономии

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В Кировской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. За два месяца учащиеся смогут проверить свои знания по разным предметам.Как зарождалась вселенная, с какой скоростью двигаются небесные тела, сколько галактик вокруг, и как образуется черная дыра - эти и другие вопросы дети начинают задавать в раннем возрасте. Но в школе астрономию пока не преподают, поэтому изучают ребята интересную для себя науку самостоятельно. А уже с пятого класса участвуют на олимпиадах.В прошлом году Илья Санников стал третьим по Кировской области. В этом году надеется побить собственный результат и отправиться на российскую олимпиаду. Поэтому к региональному этапу готовился усиленно. За 4 часа нужно решить 6 сложных задач, которые сочетают в себе и математику, и физику, и астрономию. Кстати, с этого учебного года ее планируют ввести в школьную программу.Сейчас уже разработан учебник для школ. Осталось только педагогам пройти повышение квалификации и изучить новый старый предмет.