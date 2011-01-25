Олимпиада школьников по астрономии
Сегодня, 11:55 | Просмотров: 116 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Как зарождалась вселенная, с какой скоростью двигаются небесные тела, сколько галактик вокруг, и как образуется черная дыра - эти и другие вопросы дети начинают задавать в раннем возрасте. Но в школе астрономию пока не преподают, поэтому изучают ребята интересную для себя науку самостоятельно. А уже с пятого класса участвуют на олимпиадах.
ЕЛИЗАВЕТА ГОЛЯШЕВА, УЧЕНИЦА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА КОСИНО ЗУЕВСКОГО РАЙОНА:
«Мне интересно знать о звездах, в конце концов, даже о нашей планете интересно узнать, какое она положение занимает в этой вселенной».
ИЛЬЯ САННИКОВ, УЧЕНИК КИРОВСКОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСГО ЛИЦЕЯ:
«Астрономия интересна своей бесконечностью, всегда есть, что исследовать, при помощи новых телескопов, при помощи запуска новых летательных аппаратов, спускаемых модулей на другие планеты, запуск спутников, ну а также перспективность данной специальности».
В прошлом году Илья Санников стал третьим по Кировской области. В этом году надеется побить собственный результат и отправиться на российскую олимпиаду. Поэтому к региональному этапу готовился усиленно. За 4 часа нужно решить 6 сложных задач, которые сочетают в себе и математику, и физику, и астрономию. Кстати, с этого учебного года ее планируют ввести в школьную программу.
МАРИНА КИСЛИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ "ПЛАНЕТАРИЙ" ШКОЛЫ № 27 Г. КИРОВА:
«Раньше астрономию изучали в 11ом классе, мы конечно рады, что астрономия вернется в школы, потому что это наука, которая дает нам правильное представление о мире, и мы жители 21 века должны понимать, что вокруг чего вращается, почему происходят разные явления, которые мы наблюдаем, и, тем более что мы живем в век космонавтики».
Сейчас уже разработан учебник для школ. Осталось только педагогам пройти повышение квалификации и изучить новый старый предмет.
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