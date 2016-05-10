В Кировской области стартовали Малые Дельфийские игры

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В эти дни в Кирове проходят региональные Малые молодёжные Дельфийские игры. В состязаниях принимают участие юные музыканты и фотографы, певцы и танцоры, художники и журналисты. И впервые Дельфийские игры Кировской области проводятся в формате открытых конкурсных прослушиваний.Илья Межуев из Вахрушей готовится к конкурсному прослушиванию. Произведения сложные, работать над ними приходилось почти каждый день. И, несмотря на это, юный музыкант больше всего любит исполнять классику и в своих силах уверен.Столь масштабно региональный этап молодёжных Дельфийских игр проводится впервые. В различных номинациях выступят больше шестидесяти кировчан в возрасте от 10 до 26 лет. И это не просто отборочный тур для участия во всероссийских играх.Вокал и современный танец, фотография и тележурналистика, изобразительное искусство и художественное чтение - в этих видах творчества покажут себя ребята. А в этот день свое мастерство на сцене демонстрировали юные скрипачи, балалаечники и пианисты.Эвелина Шакирова из Сосновки уже успела опробовать концертный рояль, на котором и предстоит исполнять конкурсные произведения. Но повторить еще раз и получить последние наставления педагога перед выступлением тоже необходимо.Добавим, что кировчане уже не раз успешно выступали на Всероссийских Дельфийских играх. В копилке сборных команд области есть золотые, серебряные и бронзовые медали. Кому доведется защищать честь региона в этом году, узнаем совсем скоро.