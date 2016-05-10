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Новости / Образование

В Кировской области стартовали Малые Дельфийские игры

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 117 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В эти дни в Кирове проходят региональные Малые молодёжные Дельфийские игры. В состязаниях принимают участие юные музыканты и фотографы, певцы и танцоры, художники и журналисты. И впервые Дельфийские игры Кировской области проводятся в формате открытых конкурсных прослушиваний.

Илья Межуев из Вахрушей готовится к конкурсному прослушиванию. Произведения сложные, работать над ними приходилось почти каждый день. И, несмотря на это, юный музыкант больше всего любит исполнять классику и в своих силах уверен.

В Кировской области стартовали Малые Дельфийские игрыИЛЬЯ МЕЖУЕВ, УЧАСТНИК МАЛЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всегда волнуешься, но лучше не надо волноваться, просто играть».

Столь масштабно региональный этап молодёжных Дельфийских игр проводится впервые. В различных номинациях выступят больше шестидесяти кировчан в возрасте от 10 до 26 лет. И это не просто отборочный тур для участия во всероссийских играх.

В Кировской области стартовали Малые Дельфийские игрыВЛАДИМИР СОБОЛЕВ, ДИРЕКТОР ОДНТ:
«Посмотреть и из этих детишек, которые будут участвовать у нас в этих состязаниях, мы сможем вычленить по-настоящему одаренных детей, с которыми необходимо и важно работать».

Вокал и современный танец, фотография и тележурналистика, изобразительное искусство и художественное чтение - в этих видах творчества покажут себя ребята. А в этот день свое мастерство на сцене демонстрировали юные скрипачи, балалаечники и пианисты.

Эвелина Шакирова из Сосновки уже успела опробовать концертный рояль, на котором и предстоит исполнять конкурсные произведения. Но повторить еще раз и получить последние наставления педагога перед выступлением тоже необходимо.

В Кировской области стартовали Малые Дельфийские игрыЭВЕЛИНА ШАКИРОВА, УЧАСТНИЦА МАЛЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мне нравятся и медленные, и быстрые произведения, Баха я каждый год играю, а Пряха - быстрый этюд такой, там пальцами надо двигать».

В Кировской области стартовали Малые Дельфийские игрыЕЛЕНА ПРОЗУМЕНЩИКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СОСНОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:
«Голова у исполнителя должна быть холодной, а сердце - пламенеть, но голова должна четко работать - что, за чем, куда, какие пальцы, но Эвелине после того, как она вам сыграла, уже ничего не страшно».

Добавим, что кировчане уже не раз успешно выступали на Всероссийских Дельфийских играх. В копилке сборных команд области есть золотые, серебряные и бронзовые медали. Кому доведется защищать честь региона в этом году, узнаем совсем скоро.


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