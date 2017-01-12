В школах области начался прием заявлений в первый класс
Вчера, 10:40 | Просмотров: 219 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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В Кирово-Чепецкой гимназии родители, желающие подать заявление на обучение уже с утра. Подача документов в общеобразовательные учреждения в последние годы осуществляется в электронном виде, через портал государственных услуг, информационный сервис "Зачисление в образовательную организацию". Зарегистрироваться можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам гимназии по телефону или лично.
Ольга Осипова подала заявление дистанционно, но в гимназию пришла, чтобы удостовериться, что все прошло удачно.
ОЛЬГА ОСИПОВА:
«Сейчас же все через интернет, все безлично, никого не видишь, никого не знаешь.
- Удобно, да?
- Мне нет.- Почему?
- Мне нужно, чтобы пообщаться, задать вопросы и узнать все».
В этом году в гимназию, из-за нехватки площадей, смогут принять всего 75 первоклашек, поэтому многие родители, опасаясь, что останутся не у дел, подают сразу несколько заявлений. Это зачастую становится причиной сбоев работы электронной системы. Но в гимназии заверили, что паниковать не стоит.
АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ, ДИРЕКТОР КОГОАУ "ГИМНАЗИЯ №1" (Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦК):
«Ребенок не останется без учебы. В любом случае все сто процентов детей, которые у нас в Кировской области и в частности Кирово-Чепецке проживают, они так или иначе первого сентября пойдут в школу. У нас в Кирово-Чепецке достаточно образовательных учреждений».
Заявления на зачисление ребенка в первый класс в гимназии будут принимать до первого февраля. С 26 января стартует прием в областных государственных общеобразовательных учреждениях Кирова, а с 1 февраля заявки смогут подать граждане в учреждения по месту жительства.
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