В школах области начался прием заявлений в первый класс

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«Сейчас же все через интернет, все безлично, никого не видишь, никого не знаешь.

- Удобно, да?

- Мне нет.



В школах области начали принимать заявления на прием детей в первый класс. Где и каким образом можно оформить документы - расскажет Анастасия Корсакова.В Кирово-Чепецкой гимназии родители, желающие подать заявление на обучение уже с утра. Подача документов в общеобразовательные учреждения в последние годы осуществляется в электронном виде, через портал государственных услуг, информационный сервис "Зачисление в образовательную организацию". Зарегистрироваться можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам гимназии по телефону или лично.Ольга Осипова подала заявление дистанционно, но в гимназию пришла, чтобы удостовериться, что все прошло удачно.В этом году в гимназию, из-за нехватки площадей, смогут принять всего 75 первоклашек, поэтому многие родители, опасаясь, что останутся не у дел, подают сразу несколько заявлений. Это зачастую становится причиной сбоев работы электронной системы. Но в гимназии заверили, что паниковать не стоит.Заявления на зачисление ребенка в первый класс в гимназии будут принимать до первого февраля. С 26 января стартует прием в областных государственных общеобразовательных учреждениях Кирова, а с 1 февраля заявки смогут подать граждане в учреждения по месту жительства.