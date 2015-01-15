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Новости / Образование

Собрание по ЕГЭ

Вчера, 12:08 | Просмотров: 182 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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До первого февраля выпускники кировских школ должны определиться, какие экзамены они будут сдавать в этом году. А 11 февраля попробовать сдать ЕГЭ смогут и родители. Об особенностях контрольных испытаний шла речь на областном родительском собрании. В режиме он-лайн к нему подключились все районы области.

Заявление на участие в Едином государственном экзамене необходимо подать до 1 февраля включительно. Кроме обязательных - русского языка и математики, в заявлении следует перечислить и другие предметы по выбору. Причем, выпускникам рекомендуют проверить, соответствуют ли эти данные заложенным в региональной информационной системе.

Собрание по ЕГЭНИКОЛАЙ ШАЛАГИНОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:
«На сайте ГИА в Кировской области в разделе "Участникам" есть такая позиция - "заявленные экзамены", и уже где-то к середине февраля каждый будущий участник, заходя по этой ссылке, попадет на страницу доступа и по своим индивидуальным данным сможет увидеть те предметы, которые он выбирал».

ЕГЭ по математике, как и в прошлом году, разделён на профильный и базовый уровень. Результаты базового влияют лишь на получение аттестата, но не дают возможности поступить в вуз на техническую специальность.

Собрание по ЕГЭОЛЬГА РЫСЕВА, И. О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В случае, если для сдачи выбран только экзамен на профильном уровне, то пересмотрена его пересдача для получения аттестата, при этом за выпускником остается право выбора - на каком уровне он будет пересдавать математику - базовый или профильный, получив результат ниже установленного минимума по одному из двух обязательных ЕГЭ, выпускник вправе пересдать экзамен, сделать это можно в резервные дни в текущем году».

Что касается девятиклассников, что в этом году они будут сдавать четыре предмета - русский язык, математику и две дисциплины по выбору. Но аттестат получат только те, кто успешно справится со всеми четырьмя экзаменами.

Собрание по ЕГЭЗАМИРА ХАШАГУЛЬГОВА, МАМА ДЕВЯТИКЛАССНИКА:
«У меня старший сын после девятого класса ушел в техникум, второй сын тоже в девятом классе, ему тоже предстоит ГИА, как родители поддержку, конечно, будем оказывать».

Чтобы ученики и родители поменьше волновались из-за экзаменов, Рособрнадзор 11 февраля проводит День сдачи ЕГЭ с родителями, где мамы и папы смогут сами пройти всю процедуру и попробовать ответить на вопросы. Кировчане в этот день также смогут сдать Единый госэкзамен по русскому языку.

Собрание по ЕГЭНАТАЛЬЯ ПОЛУЯН, МАМА ДЕВЯТИКЛАССНИКА:
«Я считаю, что сейчас много проводится олимпиад, это тоже существенный помощник, ребенок уже в принципе готов, и они в большинстве своем не так уж сильно и переживают по этому поводу».

Добавим, что Рособрнадзор на своем Youtube-канале начал публикацию видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ. Руководители федеральных комиссий по разработке контрольных материалов рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 2017 года, и отвечают на вопросы выпускников. Своими советами делятся также участники ЕГЭ прошлого года, получившие высокие баллы на экзаменах.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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