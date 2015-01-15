Собрание по ЕГЭ

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До первого февраля выпускники кировских школ должны определиться, какие экзамены они будут сдавать в этом году. А 11 февраля попробовать сдать ЕГЭ смогут и родители. Об особенностях контрольных испытаний шла речь на областном родительском собрании. В режиме он-лайн к нему подключились все районы области.Заявление на участие в Едином государственном экзамене необходимо подать до 1 февраля включительно. Кроме обязательных - русского языка и математики, в заявлении следует перечислить и другие предметы по выбору. Причем, выпускникам рекомендуют проверить, соответствуют ли эти данные заложенным в региональной информационной системе.ЕГЭ по математике, как и в прошлом году, разделён на профильный и базовый уровень. Результаты базового влияют лишь на получение аттестата, но не дают возможности поступить в вуз на техническую специальность.Что касается девятиклассников, что в этом году они будут сдавать четыре предмета - русский язык, математику и две дисциплины по выбору. Но аттестат получат только те, кто успешно справится со всеми четырьмя экзаменами.Чтобы ученики и родители поменьше волновались из-за экзаменов, Рособрнадзор 11 февраля проводит День сдачи ЕГЭ с родителями, где мамы и папы смогут сами пройти всю процедуру и попробовать ответить на вопросы. Кировчане в этот день также смогут сдать Единый госэкзамен по русскому языку.Добавим, что Рособрнадзор на своем Youtube-канале начал публикацию видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ. Руководители федеральных комиссий по разработке контрольных материалов рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 2017 года, и отвечают на вопросы выпускников. Своими советами делятся также участники ЕГЭ прошлого года, получившие высокие баллы на экзаменах.