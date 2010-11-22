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Новости / Образование

Межрегиональный форум филологов в Кирове

Сегодня, 10:36 | Просмотров: 103 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Как заинтересовать современных школьников, как заставить их читать и научить анализировать тексты - с этой задачей все сложнее справиться. Поэтому филологи собрались в Кирове на межрегиональном форуме, чтобы обсудить новейшие подходы в обучении школьников.

На мастер-классах учителя рассуждают, как быть с молодежью на одной волне. Ведь порой между педагогами и школьниками целая пропасть и сложно донести информацию. Филологи делятся друг с другом подходами, и надеются все изменить. Ведь проблема уже стоит остро как никогда.

Межрегиональный форум филологов в КировеТАТЬЯНА КОСОЛАПОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "АCСОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА":
«Дети осмысленно плохо читают, что дети вообще не все, что сегодня важно читать, читают, например художественную литературу. Вот, например, интерпретация, осмысление текстов в современном ее прочтении - это тоже очень важно».
 
«Гуманитарные практики текстовой деятельности» - тема актуальная. Сегодня все работают с информацией. В Вятской гуманитарной гимназии мышление детей развивают в творческих мастерских. Этот опыт может быть полезен всем, поэтому Елена Галицких выпустила монографию для коллег, где подробно описывает, как увлечь детей к чтению и анализу прочитанного.

Межрегиональный форум филологов в КировеЕЛЕНА ГАЛИЦКИХ, ЗАВ. КАФЕДРОЙ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:
«Темы этих мастерских, что я люблю и не люблю, жизнь как чудо, что такое счастье, это каждый понимал по-своему, дочки-матери. То есть мне кажется, это как раз такие темы, которую могут вдохновить читателя на встречу с теми рассказами, текстами, книгами, которые в этих мастерских оживают, прямо во время работы в мастерской. Но в результате каждый в мастерской создает свой текст, свой отклик, свою рефлексию».

Межрегиональный форум филологов в КировеЛЮДМИЛА ДУДОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА":
«Учителя русского языка и литературы знают, что именно здесь в Кирове они могут получить новейшую информацию о работе с текстом, именно здесь они могут увидеть мастерские замечательные. И в этом отношении мы очень рады, что находим здесь все время какие-то новые подходы».
 
Форум ученых позволит внедрить в образовательный процесс новые идеи в решении общих проблем текстовой деятельности. Его смогут применять учителя из разных регионов страны. На Вятку съехались филологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Нижнего Новгорода, республик Мордовии и Удмуртии.


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