Межрегиональный форум филологов в Кирове

Поделиться новостью:

Как заинтересовать современных школьников, как заставить их читать и научить анализировать тексты - с этой задачей все сложнее справиться. Поэтому филологи собрались в Кирове на межрегиональном форуме, чтобы обсудить новейшие подходы в обучении школьников.На мастер-классах учителя рассуждают, как быть с молодежью на одной волне. Ведь порой между педагогами и школьниками целая пропасть и сложно донести информацию. Филологи делятся друг с другом подходами, и надеются все изменить. Ведь проблема уже стоит остро как никогда.«Гуманитарные практики текстовой деятельности» - тема актуальная. Сегодня все работают с информацией. В Вятской гуманитарной гимназии мышление детей развивают в творческих мастерских. Этот опыт может быть полезен всем, поэтому Елена Галицких выпустила монографию для коллег, где подробно описывает, как увлечь детей к чтению и анализу прочитанного.Форум ученых позволит внедрить в образовательный процесс новые идеи в решении общих проблем текстовой деятельности. Его смогут применять учителя из разных регионов страны. На Вятку съехались филологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Нижнего Новгорода, республик Мордовии и Удмуртии.