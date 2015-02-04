Гимназические чтения
Сегодня, 10:33 | Просмотров: 82 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Странный звук режет слух, зато картинка меняется на глазах.
Под воздействием звука, беспорядочная россыпь манки на пластине начинает превращаться в различные фигуры. Причем, как выяснил юный исследователь, форма рисунка напрямую зависит от частоты звуковых колебаний. Проводить эксперименты Андрей Бухтияров смог благодаря установке. Он сделал ее сам - для наглядной демонстрации.
АНДРЕЙ БУХТИЯРОВ, УЧЕНИК ГИМНАЗИИ №1 Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Я однажды услышал, что это такое, что бывают красивые рисунки, связанные со звуком. Мне стало интересно, и я захотел их исследовать. В нашей жизни бывают такие явления, как круги на полях, на разных древних храмах и на разных иконах тоже встречаются фигуры Хладни».
А вот еще одна работа - так сказать, взгляд иностранца изнутри. Анжело Вече, студент из Германии приехал в сентябре и не знал ни слова по-русски. За это время не только поднаторел в языке, но и провел большое исследование, которое вылилось в работу. Он решил познакомить гимназистов с жизнью в его родном городе, сравнить две страны. Тем более, что впечатлений накопилось много.
АНЖЕЛО ВЕЧЕ, СТУДЕНТ АФС (Г. ЭШЕРСХАУЗЕН, ГЕРМАНИЯ):
«Мне очень нравятся люди здесь - дружелюбные, добрые, помогают. Класс, учителя. Мне не нравятся дороги, школьную систему не люблю здесь, как вы получаете оценки. По-моему, легче, чем в Германии».
Вскоре он сдаст экзамен по русскому языку и уедет к себе на родину. Ну а пока не устает просвещать гимназистов о традициях и культуре своей страны. И, конечно, удивляться. Например, предприимчивости и целеустремленности ребят. Так, после двухлетнего перерыва гимназисты возродили газету "Пульсар".
- Будь в курсе событий, держи руку на пульсе.
В коллективе единомышленников - семиклассники. Ее формат вроде бы детский, но темы вполне серьезные и острые.
АЛЕНА КОЖИХОВА, ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ "ПУЛЬСАР" ГИМНАЗИИ № 1 Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«В нашей газете мы освещаем любые темы. Есть определенные рубрики, например, "Как подслушано" - там разные смешные истории. "Гость номера" - берут интервью у какого-то человека. Освещаем события, которые проходят в рамках города и нашей гимназии. Лично мне нравится быть журналистом, потому что очень интересно брать все эти интервью, обрабатывать, переписывать, бегать по школе фотографировать».
В гимназии есть своя Академия наук, в которой состоят дети, родители и учителя. Работать над исследованиями в гимназии начинают с первого класса. Тему каждый выбирает в начале учебного года, а в январе проводятся традиционные гимназические чтения. Гимназисты пробуют свои силы и защищают работы перед жюри. В него входят как педагоги, так и старшеклассники.
НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИИ №1 Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Гимназические чтения – по-сути генеральная репетиция перед участием в конкурсах более высокого уровня - городских, областных, всероссийских. У нас очень богатый опыт участия и побед и в конкурсах различного уровня. В этом году мы ждем результаты от 83 исследовательских работ».
Интересы у ребят самые разные - лингвистика, физика, биология, химия и даже такие общечеловеческие темы, как здоровье, мода, питание.
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