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Удивительное рядом - это точно знают ученики Кирово-Чепецкой гимназии №1. И доказывают это на практике, представляя свои проекты в области химии, биологии, гуманитарных наук и иностранных языков. Площадки Академии наук открыли свою работу в рамках Гимназических чтений.Странный звук режет слух, зато картинка меняется на глазах.Под воздействием звука, беспорядочная россыпь манки на пластине начинает превращаться в различные фигуры. Причем, как выяснил юный исследователь, форма рисунка напрямую зависит от частоты звуковых колебаний. Проводить эксперименты Андрей Бухтияров смог благодаря установке. Он сделал ее сам - для наглядной демонстрации.А вот еще одна работа - так сказать, взгляд иностранца изнутри. Анжело Вече, студент из Германии приехал в сентябре и не знал ни слова по-русски. За это время не только поднаторел в языке, но и провел большое исследование, которое вылилось в работу. Он решил познакомить гимназистов с жизнью в его родном городе, сравнить две страны. Тем более, что впечатлений накопилось много.Вскоре он сдаст экзамен по русскому языку и уедет к себе на родину. Ну а пока не устает просвещать гимназистов о традициях и культуре своей страны. И, конечно, удивляться. Например, предприимчивости и целеустремленности ребят. Так, после двухлетнего перерыва гимназисты возродили газету "Пульсар".В коллективе единомышленников - семиклассники. Ее формат вроде бы детский, но темы вполне серьезные и острые.В гимназии есть своя Академия наук, в которой состоят дети, родители и учителя. Работать над исследованиями в гимназии начинают с первого класса. Тему каждый выбирает в начале учебного года, а в январе проводятся традиционные гимназические чтения. Гимназисты пробуют свои силы и защищают работы перед жюри. В него входят как педагоги, так и старшеклассники.Интересы у ребят самые разные - лингвистика, физика, биология, химия и даже такие общечеловеческие темы, как здоровье, мода, питание.