Необычный "живой урок" прошел в лицее естественных наук
Вчера, 15:47 | Просмотров: 122 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Настороженные вначале, дети быстро сдаются. Начинают интересоваться, улыбаться. Устоять перед обаянием пушистых питомцев просто невозможно.
Кому-то больше по душе пришлись кролики. Арсения Рыбакова покорили миниатюрные крысы.
АРСЕНИЙ РЫБАКОВ, УЧЕНИК 6 А КЛАССА:
«Когда я рассмотрел их получше, они мне такими милыми показались. Они такие дрессированные и запоминают людей. То есть, у кого-то они больше хотят сидеть. У кого-то меньше».
На "живых уроках" общение с животными только приветствуется. Именно так можно прикоснуться к реальному миру природы. Руководитель экоклуба Ольга Полубейко на занятия берет только тех питомцев, для кого поездка и общение с ребятами не будут стрессом. Все животные социализированы и здоровы.
ОЛЬГА ПОЛУБЕЙКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКОКЛУБА "ЛЕС"
«Задача этих уроков - сформировать деятельный компонент, чтобы ребята не просто в книжке прочитали, и это было далеко от них. Чтобы они это примерили на себя, потрогали своими руками. Чтобы эти знания остались в душе, а не где-то в конспекте, в тетрадке».
Правда, сегодня питомцы всего лишь сопровождают занятие. Это первая подобная встреча для учеников 6 А класса, вводная. Поэтому и больше посвящена не уходу за животными, а беседе на тему экологии. Это связь живого и неживого, роль человека в экосистеме, основные экологические законы. Такие уроки - всегда диалог, поиск ответов на вопросы. Например, как сберечь родную планету.
- Ухаживать за планетой, убирать мусор, поливать цветы и растения.
- В маленьком принце хорошо сказано: "Проснувшись утром - умойся, а затем убери свою планету". Еще что?
- Стараться не загрязнять свою планету. Допустим, не ехать на машине, а проехаться до школы на велосипеде.
Вместе с Ольгой Полубейко дети учатся размышлять, сопереживать, принимать ответственность за наш живой мир. Одного урока, конечно, мало. Как правило, это серия встреч. И пока что самое тесное сотрудничество сложилось только с лицеями. Но Ольга надеется, что в Год экологии "живые уроки" будут проводиться чаще, в том числе и в школах.
ОЛЬГА ОГАНОВА, УЧЕНИЦА 7 КЛАССА КИРОВСКОГО ЛИЦЕЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК:
«Я думаю, что это было бы очень интересно для школьников. Большинство детей очень любят животных, им было бы полезно общение с ними. А те, кто боится животных, смогли бы преодолеть свои страхи».
- Мне очень понравилось, я хочу больше таких занятий и чтобы в школе ввели предмет "Экология".
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