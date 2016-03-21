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«Я думаю, что это было бы очень интересно для школьников. Большинство детей очень любят животных, им было бы полезно общение с ними. А те, кто боится животных, смогли бы преодолеть свои страхи » .

- Мне очень понравилось, я хочу больше таких занятий и чтобы в школе ввели предмет "Экология".

Необычный "живой урок" прошел в лицее естественных наук. В гости к школьникам приехали кролики, мыши и даже змеи. Таков новый формат работы эко-клуба "Лес".Настороженные вначале, дети быстро сдаются. Начинают интересоваться, улыбаться. Устоять перед обаянием пушистых питомцев просто невозможно.Кому-то больше по душе пришлись кролики. Арсения Рыбакова покорили миниатюрные крысы.На "живых уроках" общение с животными только приветствуется. Именно так можно прикоснуться к реальному миру природы. Руководитель экоклуба Ольга Полубейко на занятия берет только тех питомцев, для кого поездка и общение с ребятами не будут стрессом. Все животные социализированы и здоровы.Правда, сегодня питомцы всего лишь сопровождают занятие. Это первая подобная встреча для учеников 6 А класса, вводная. Поэтому и больше посвящена не уходу за животными, а беседе на тему экологии. Это связь живого и неживого, роль человека в экосистеме, основные экологические законы. Такие уроки - всегда диалог, поиск ответов на вопросы. Например, как сберечь родную планету.Вместе с Ольгой Полубейко дети учатся размышлять, сопереживать, принимать ответственность за наш живой мир. Одного урока, конечно, мало. Как правило, это серия встреч. И пока что самое тесное сотрудничество сложилось только с лицеями. Но Ольга надеется, что в Год экологии "живые уроки" будут проводиться чаще, в том числе и в школах.