ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня вторник

31 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.1618
EURO: 64.4333
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

Необычный "живой урок" прошел в лицее естественных наук

Вчера, 15:47 | Просмотров: 122 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Необычный "живой урок" прошел в лицее естественных наук. В гости к школьникам приехали кролики, мыши и даже змеи. Таков новый формат работы эко-клуба "Лес".

Настороженные вначале, дети быстро сдаются. Начинают интересоваться, улыбаться. Устоять перед обаянием пушистых питомцев просто невозможно.

Кому-то больше по душе пришлись кролики. Арсения Рыбакова покорили миниатюрные крысы.

Необычный "живой урок" прошел в лицее естественных наукАРСЕНИЙ РЫБАКОВ, УЧЕНИК 6 А КЛАССА:
«Когда я рассмотрел их получше, они мне такими милыми показались. Они такие дрессированные и запоминают людей. То есть, у кого-то они больше хотят сидеть. У кого-то меньше».

На "живых уроках" общение с животными только приветствуется. Именно так можно прикоснуться к реальному миру природы. Руководитель экоклуба Ольга Полубейко на занятия берет только тех питомцев, для кого поездка и общение с ребятами не будут стрессом. Все животные социализированы и здоровы.

Необычный "живой урок" прошел в лицее естественных наукОЛЬГА ПОЛУБЕЙКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКОКЛУБА "ЛЕС"
«Задача этих уроков - сформировать деятельный компонент, чтобы ребята не просто в книжке прочитали, и это было далеко от них. Чтобы они это примерили на себя, потрогали своими руками. Чтобы эти знания остались в душе, а не где-то в конспекте, в тетрадке».

Правда, сегодня питомцы всего лишь сопровождают занятие. Это первая подобная встреча для учеников 6 А класса, вводная. Поэтому и больше посвящена не уходу за животными, а беседе на тему экологии. Это связь живого и неживого, роль человека в экосистеме, основные экологические законы. Такие уроки - всегда диалог, поиск ответов на вопросы. Например, как сберечь родную планету.

- Ухаживать за планетой, убирать мусор, поливать цветы и растения.
- В маленьком принце хорошо сказано: "Проснувшись утром - умойся, а затем убери свою планету". Еще что?
- Стараться не загрязнять свою планету. Допустим, не ехать на машине, а проехаться до школы на велосипеде.

Вместе с Ольгой Полубейко дети учатся размышлять, сопереживать, принимать ответственность за наш живой мир. Одного урока, конечно, мало. Как правило, это серия встреч. И пока что самое тесное сотрудничество сложилось только с лицеями. Но Ольга надеется, что в Год экологии "живые уроки" будут проводиться чаще, в том числе и в школах.

Необычный "живой урок" прошел в лицее естественных наукОЛЬГА ОГАНОВА, УЧЕНИЦА 7 КЛАССА КИРОВСКОГО ЛИЦЕЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК:
«Я думаю, что это было бы очень интересно для школьников. Большинство детей очень любят животных, им было бы полезно общение с ними. А те, кто боится животных, смогли бы преодолеть свои страхи».
 
- Мне очень понравилось, я хочу больше таких занятий и чтобы в школе ввели предмет "Экология".


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

Суд о возвращении пожарной охраны в Каринторф

16:56 30.01.2017


Суд о возвращении пожарной охраны в Каринторф

Хотел продать редуктор, но лишился 48 тысяч рублей

15:41 30.01.2017


Хотел продать редуктор, но лишился 48 тысяч рублей

Кировчанина задержали при закладке наркотика в тайник

15:34 30.01.2017


Кировчанина задержали при закладке наркотика в тайник

Чепчанин на 30 тысяч обманул жителя Мурманска

15:29 30.01.2017


Чепчанин на 30 тысяч обманул жителя Мурманска

Кировские аграрии получат грантовую поддержку

11:30 30.01.2017


Кировские аграрии получат грантовую поддержку

В Слободском установят памятник матросу крейсера «Варяг»

14:10 29.01.2017


В Слободском установят памятник матросу крейсера «Варяг»

В Омутнинске потребовали срочного ремонта прачечной ЦРБ

13:54 29.01.2017


В Омутнинске потребовали срочного ремонта прачечной ЦРБ

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане о премьере российского блокбастера "Притяжение"

18:25 30.01.2017


Кировчане о премьере российского блокбастера "Притяжение"

Рабочая поездка главы региона в Верхошижемский район

18:21 30.01.2017


Рабочая поездка главы региона в Верхошижемский район

В квартирах жителей дома на Студенческом проездке температура опустилась ниже пятнадцати градусов

18:19 30.01.2017


В квартирах жителей дома на Студенческом проездке температура опустилась ниже пятнадцати градусов

Необычный "живой урок" прошел в лицее естественных наук

15:47 30.01.2017


Необычный "живой урок" прошел в лицее естественных наук

Вакцинация домашних животных в поселке Сосновом

15:45 30.01.2017


Вакцинация домашних животных в поселке Сосновом

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Урок финансовой грамотности в кировском лицее естественных наук

21.03.2016


Урок финансовой грамотности в кировском лицее естественных наук

В кировских школах прошли уроки энергосбережения

16.12.2015


В кировских школах прошли уроки энергосбережения

К миру природы можно прикоснуться в эко-клубе «Лес»

16.01.2017


К миру природы можно прикоснуться в эко-клубе «Лес»

Выставка-семинар «Малые да удалые»

17.12.2014


Выставка-семинар «Малые да удалые»

Уроки робототехники в лицее № 28

16.09.2016


Уроки робототехники в лицее № 28

У кировских школьников прошел необычный урок литературы

18.04.2016


У кировских школьников прошел необычный урок литературы

Популярные новости

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

В Кирове таксисты запланировали забастовку

22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

26.01.2017


В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

21.01.2017


В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

17.01.2017


В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх