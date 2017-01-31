16 кировских школ закрыты на карантин
Сегодня, 10:34 | Просмотров: 544 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
Поделиться новостью:
- Маргарита Васильевна, какая у нас сегодня явочка?
- Явочка 99%, одного человека у нас нет сегодня.
5"Б" на уроке биологии почти в полном составе. Чего не скажешь про другие кабинеты. У Анастасии Стяжкиной сегодня вся работа за компьютером, в классе - тишина. Так как больше 20% учеников заболели, всех детей отправили на карантин, при этом без дела ребята не остались, все материалы и задания у них есть в электронном варианте.
АНАСТАСИЯ СТЯЖКИНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ШКОЛЫ №2 ГОРОДА КИРОВА:
«Задания через электронный дневник отправлены всем учащимся. Если им удобно они могут отправить выполненные задания учителю и на электронный адрес. Либо принести, продублировать это все в письменном варианте. Наверное, проверить по электронке даже проще бывает, нежели, когда у тебя все это лежит перед глазами, и дети уже находясь дома, могут видеть свои отметки».
СВЕТЛАНА МАШКИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №2 ГОРОДА КИРОВА:
«Мы ведем контроль теплового режима в соответствии с нормами санпина, температура в помещениях должна быть в пределах от 18 до 24 градусов, осуществляем на каждой перемене проветривание кабинетов, используем неспецифические средства, такие как лук, чеснок».
НАТАЛЬЯ ГЛУШКОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Это дезинфекция дверных ручек, перил, терминалов, поверхностей ученических столов, также в столовой вводится витаминизация блюд».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|