16 кировских школ закрыты на карантин

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- Маргарита Васильевна, какая у нас сегодня явочка?

- Явочка 99%, одного человека у нас нет сегодня.

«Задания через электронный дневник отправлены всем учащимся. Если им удобно они могут отправить выполненные задания учителю и на электронный адрес. Либо принести, продублировать это все в письменном варианте. Наверное, проверить по электронке даже проще бывает, нежели, когда у тебя все это лежит перед глазами, и дети уже находясь дома, могут видеть свои отметки».

«Это дезинфекция дверных ручек, перил, терминалов, поверхностей ученических столов, также в столовой вводится витаминизация блюд».

Ученики 50 классов в 16-ти кировских школах ушли на внеплановые каникулы. Карантин был объявлен после резкого роста количества заболевших ОРВИ.5"Б" на уроке биологии почти в полном составе. Чего не скажешь про другие кабинеты. У Анастасии Стяжкиной сегодня вся работа за компьютером, в классе - тишина. Так как больше 20% учеников заболели, всех детей отправили на карантин, при этом без дела ребята не остались, все материалы и задания у них есть в электронном варианте.Всего во второй школе на карантине - три класса. Чтобы вирус не распространялся, после каждого урока, учителя открывают окна. В столовой постоянно проводится влажная уборка дезинфицирующими средствами. В ход для защиты организма идут и народные методы.Сегодня в Кирове на карантин закрыты порядка 50 классов, хотя еще неделю назад их было 22. В детских садах ситуация также неблагоприятная. Карантин объявили в 11 группах. Всего болеют две с половиной тысячи дошколят. Отменены все массовые мероприятия с участием детей.