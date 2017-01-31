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Новости / Образование

16 кировских школ закрыты на карантин

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 544 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Ученики 50 классов в 16-ти кировских школах ушли на внеплановые каникулы. Карантин был объявлен после резкого роста количества заболевших ОРВИ.

- Маргарита Васильевна, какая у нас сегодня  явочка?
- Явочка 99%, одного человека у нас нет сегодня.

5"Б" на уроке биологии почти в полном составе. Чего не скажешь про другие кабинеты. У Анастасии Стяжкиной сегодня вся работа за компьютером, в классе - тишина. Так как больше 20% учеников заболели, всех детей отправили на карантин, при этом без дела ребята не остались, все материалы и задания у них есть в электронном варианте.

16 кировских школ закрыты на карантинАНАСТАСИЯ СТЯЖКИНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ШКОЛЫ №2 ГОРОДА КИРОВА:
«Задания через электронный дневник отправлены всем учащимся. Если им удобно они могут отправить выполненные задания учителю и на электронный адрес. Либо принести, продублировать это все в письменном варианте. Наверное, проверить по электронке даже проще бывает, нежели, когда у тебя все это лежит перед глазами, и дети уже находясь дома, могут видеть свои отметки».
 
 
Всего во второй школе на карантине - три класса. Чтобы вирус не распространялся, после каждого урока, учителя открывают окна. В столовой постоянно проводится влажная уборка дезинфицирующими средствами. В ход для защиты организма идут и народные методы.

16 кировских школ закрыты на карантинСВЕТЛАНА МАШКИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №2 ГОРОДА КИРОВА:
«Мы ведем контроль теплового режима в соответствии с нормами санпина, температура в помещениях должна быть в пределах от 18 до 24 градусов, осуществляем на каждой перемене проветривание кабинетов, используем неспецифические средства, такие как лук, чеснок».

НАТАЛЬЯ ГЛУШКОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Это дезинфекция дверных ручек, перил, терминалов, поверхностей ученических столов, также в столовой вводится витаминизация блюд».
 
 
Сегодня в Кирове на карантин закрыты порядка 50 классов, хотя еще неделю назад их было 22. В детских садах ситуация также неблагоприятная. Карантин объявили в 11 группах. Всего болеют две с половиной тысячи дошколят. Отменены все массовые мероприятия с участием детей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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