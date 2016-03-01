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Новости / Образование

В Кирове завершилась игра "Ледовое побоище"

6 апреля 2017 15:03 | Просмотров: 180 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове завершилась игра "Ледовое побоище", посвящённая 775-летию битвы на Чудском озере. Школьники в доспехах русских воинов и немецких рыцарей собрались во Дворце творчества-мемориале, чтобы сразиться за победу.

Команды с азартом болеют за своих представителей. И хотя бой условный, участникам приходится нелегко. В шлеме сражаться не так удобно, и тяжело, и обзор меньше. Побеждали самые активные и упорные. Для проекта игры "Ледовое побоище" ребята с удовольствием мастерили снаряжение и русских воинов, и рыцарей Ливонского ордена. Самым сложным было плетение кольчуги.

В Кирове завершилась игра "Ледовое побоище"СЕРГЕЙ БОРОДИН, УЧАСТНИК ПРОЕКТА-ИГРЫ "ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ":
«Долго и если ошибся, надо заново разбирать и снова делать, кружочки были готовые, я сам их пробивал, потом проволокой соединял между собой».

Участников игры познакомили и с боевым оружием той эпохи и с защитным снаряжением. Считается, что в XIII веке, когда и произошло «Ледовое побоище», была мода на «ведрообразные» шлемы. А реконструкция битвы на Чудском озере произошла 20 марта. Команды построились в боевые порядки и сразились друг с другом. Как и 775 лет назад, победили русские воины, а немецкие рыцари увязли в снегах. Заключительный же этап игры проходил 5 апреля, в годовщину Ледового побоища.

В Кирове завершилась игра "Ледовое побоище"АЛЕКСАНДР КИРИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "РОДИНА. ЧЕСТЬ. СЛАВА":
«Пройдет строевой смотр и ребята узнают, кто стал победителем в проект-игре, победителями они, конечно, будут все, потому что не может быть здесь проигравших, много интересного они узнали».

Также все команды готовили презентации об исторической победе на Чудском озере и великом полководце князе Александре Невском.


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