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В Кирове завершилась игра "Ледовое побоище", посвящённая 775-летию битвы на Чудском озере. Школьники в доспехах русских воинов и немецких рыцарей собрались во Дворце творчества-мемориале, чтобы сразиться за победу.Команды с азартом болеют за своих представителей. И хотя бой условный, участникам приходится нелегко. В шлеме сражаться не так удобно, и тяжело, и обзор меньше. Побеждали самые активные и упорные. Для проекта игры "Ледовое побоище" ребята с удовольствием мастерили снаряжение и русских воинов, и рыцарей Ливонского ордена. Самым сложным было плетение кольчуги.Участников игры познакомили и с боевым оружием той эпохи и с защитным снаряжением. Считается, что в XIII веке, когда и произошло «Ледовое побоище», была мода на «ведрообразные» шлемы. А реконструкция битвы на Чудском озере произошла 20 марта. Команды построились в боевые порядки и сразились друг с другом. Как и 775 лет назад, победили русские воины, а немецкие рыцари увязли в снегах. Заключительный же этап игры проходил 5 апреля, в годовщину Ледового побоища.Также все команды готовили презентации об исторической победе на Чудском озере и великом полководце князе Александре Невском.