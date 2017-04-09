В Кирове «Тотальный диктант» написали 600 человек
Вчера, 11:48 | Просмотров: 147 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Среди участников диктанта были люди всех возрастов: пенсионеры и работающие горожане, школьники и студенты. Всего свою грамотность 8 апреля проверили около 600 человек.
По мнению участников и преподавателей, которые начитывали диктант, в этом году текст был не слишком тяжелым.
На какую оценку кировчане написали работу, станет известно 14 апреля.
Отличников диктанта наградят не только дипломами, но и памятными подарками, а каждому участнику «Тотального диктанта» при получении своей работы с оценкой вручат сертификат об участии.
Напомним, что в этом году акция "Тотальный диктант" проходит в 886 городах 71 страны. Ожидается, что в акции примут участие более 200 тыс. человек по всей планете.
«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Идея акции родилась в начале 2000-х годов в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб". За 13 лет "Тотальный диктант" превратился в масштабное международное событие: в 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 69 стран, ее участниками стали более 145 тыс. человек.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|