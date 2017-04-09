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Новости / Образование

В Кирове «Тотальный диктант» написали 600 человек

Вчера, 11:48 | Просмотров: 147 | Версия для печати
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В этом году автором текста стал Леонид Юзефович, который специально для диктанта написал рассказ про три года и три реки, с которыми так или иначе была связана его жизнь: Пермь и Кама, Улан-Удэ и Селенга, Санкт-Петербург и Нева. Кировчанам выпал отрывок об Улан-Удэ и Селенге.

Среди участников диктанта были люди всех возрастов: пенсионеры и работающие горожане, школьники и студенты. Всего свою грамотность 8 апреля проверили около 600 человек.

По мнению участников и преподавателей, которые начитывали диктант, в этом году текст был не слишком тяжелым.

На какую оценку кировчане написали работу, станет известно 14 апреля.
 
В Кирове «Тотальный диктант» написали 600 человек 
 

Отличников диктанта наградят не только дипломами, но и памятными подарками, а каждому участнику «Тотального диктанта» при получении своей работы с оценкой вручат сертификат об участии.

Напомним, что в этом году акция "Тотальный диктант" проходит в 886 городах 71 страны. Ожидается, что в акции примут участие более 200 тыс. человек по всей планете.

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Идея акции родилась в начале 2000-х годов в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб". За 13 лет "Тотальный диктант" превратился в масштабное международное событие: в 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 69 стран, ее участниками стали более 145 тыс. человек.


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