Обладатель "Хрустального пеликана" приобщает малышей к физической культуре
Вчера, 17:40 | Просмотров: 118 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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- А сейчас играем в догонялки...лови.
Вот уже много лет Надежда Кривцева учит плавать малышей. Скоро и эти ребятишки научатся уверенно держаться на воде и будут побеждать в городских соревнованиях по плаванию среди дошкольников. Воспитанники детского сада № 20 неизменно лидируют в этих спортивных состязаниях.
АННА СУХОДОЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ № 20 Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Надежда Валентиновна работает у нас более 25 лет, это творческий инициативный педагог, она очень любит детей, это мастер своего дела, делится опытом работы с коллегами, она удивительный человек, наша звездочка».
Методические разработки и сценарии спортивных праздников Надежды Кривцевой не раз отмечались как лучшие на всероссийских творческих конкурсах. На занятиях ребята с удовольствием превращаются в лягушек, крокодилов и дельфинов. Такие игры и упражнения помогают малышам не бояться, будущие пловцы сначала учатся задерживать дыхание, надувать щечки и ложиться в воду. Правда, на областном конкурсе "Учитель года" педагогу пришлось проводить тренировку сухого плавания.
НАДЕЖДА КРИВЦЕВА, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТСКОГО САДА № 20 Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Подготовили занятие, выбрали самое лучшее, что мы умеем, показали и были довольны результатом, очень понравился конкурс, узнала много нового, познакомилась с интересными людьми, результат был непредсказуем, было очень неожиданно, но приятно».
И сейчас Надежда Кривцева готовится представлять регион на всероссийском конкурсе педагогического мастерства.
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