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В Кирово-Чепецке в детском саду № 20 работает победитель областного конкурса педагогического мастерства в номинации «Воспитатель года» Надежда Кривцева. Обладатель "Хрустального пеликана" приобщает малышей к физической культуре.Вот уже много лет Надежда Кривцева учит плавать малышей. Скоро и эти ребятишки научатся уверенно держаться на воде и будут побеждать в городских соревнованиях по плаванию среди дошкольников. Воспитанники детского сада № 20 неизменно лидируют в этих спортивных состязаниях.Методические разработки и сценарии спортивных праздников Надежды Кривцевой не раз отмечались как лучшие на всероссийских творческих конкурсах. На занятиях ребята с удовольствием превращаются в лягушек, крокодилов и дельфинов. Такие игры и упражнения помогают малышам не бояться, будущие пловцы сначала учатся задерживать дыхание, надувать щечки и ложиться в воду. Правда, на областном конкурсе "Учитель года" педагогу пришлось проводить тренировку сухого плавания.И сейчас Надежда Кривцева готовится представлять регион на всероссийском конкурсе педагогического мастерства.