Кировские школьники участвуют в исследовании качества образования

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11 и 13 апреля Министерство образования и науки России совместно с Рособрнадзором организуют в школах страны проведение национального исследования качества образования по основам безопасности жизнедеятельности. Его главная цель - получение объективной картины знаний учеников.11 апреля диагностическую работу выполнили учащиеся 6-х классов, 13 апреля это сделают 8-е и 9-е кадетские классы.В соответствии с федеральной выборкой в исследовании принимают участие 426 школьников из 16 общеобразовательных организаций Кировской области, включая городские и сельские школы, малокомплектные школы и школы с углубленным и профильным изучением отдельных предметов.Напомним, что национальные исследования качества образования проводятся с 2014 года. Их программа охватывает все учебные предметы. Результаты используются для анализа текущего состояния системы образования, формирования программ её развития.Отметим, что в октябре 2016 года кировчане уже принимали участие в исследовании качества образования по иностранным языкам. Диагностические работы тогда написали 355 учащихся 5-х и 8-х классов из 10 общеобразовательных организаций.Целью исследования было изучение различных аспектов подготовки учеников с учетом предстоящего введения обязательного экзамена по иностранному языку. На сегодняшний день планируется, что иностранный язык станет обязательным предметом для сдачи выпускниками 9-х классов с 2020 года, а в число обязательных предметов ЕГЭ он будет включен с 2022 года.