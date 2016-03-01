В Кировской области пройдёт Единый экологический урок

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Урок по теме «Особо охраняемые природные территории Кировской области» предлагает провести в учреждениях образования региональное министерство охраны окружающей среды, приурочив его к Дню экологических знаний (15 апреля).В помощь педагогам в министерстве разработаны методические материалы по особо охраняемым природным территориям Кировской области, в том числе ряд видеофильмов и буклетов.Информация включает четыре основных раздела:- «Заповедная система России и Кировской области»;- «О природных заказниках и заповеднике Кировской области» (сведения о трех государственных природных заказниках регионального значения «Пижемский», «Былина», «Бушковский лес» и государственном природном заповеднике федерального значения «Нургуш»);- «Памятники природы и перспективы развития ООПТ» (актуальная информация по существующим памятникам природы регионального значения и примечательным местам Кировской области, в том числе буклет «Деревья - памятники живой природы»);- «Красная книга Кировской области и охраняемые виды» (а также Красные книги России ряда регионов России).Проведение единого урока, отмечают в министерстве, особенно актуально в 2017 году, который одновременно объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.Цель урока - повысить общий уровень экологических знаний и сознательного отношения к природным территориям и объектам живой природы.В настоящее время методические рекомендации переданы в министерство образования Кировской области для дальнейшей рассылки в школы города Кирова и районов области.Кроме того, данные материалы размещены для широкого доступа на экологическом информационно-аналитическом портале Кировской области и могут быть использованы педагогами, работниками учреждений культуры, учащимися и студентами.