Программа МЧС "Научись спасать жизнь" для кадетского класса
Сегодня, 15:10 | Просмотров: 102 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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- Здесь у нас что?
- Открытый перелом!
Распознать травмы и правильно оценить состояние пострадавшего дети смогли быстро. Дальше необходимо остановить кровотечение. Все отрабатывается на практике. Для начала медленно и доходчиво, но в экстремальной ситуации, конечно, действовать нужно быстро.
ВИКТОР ТЮРИКОВ, СОТРУДНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ходе данного занятия были отработаны основы оказания первой помощи. Понятно, что дети еще не такие большие, скептик может сказать, может ли этот человек реально оказать первую помощь или нет. Но дети должны знать понятия оказания первой помощи, в нужный момент подсказать взрослым, подсказать, как правильно вызвать помощь, что правильно сделать».
Дипломированный врач и спасатель Виктор Тюриков разъяснил ребятам суть понятия "золотой час". По данным Минздрава России, 17% пострадавших в ДТП людей погибают из-за несвоевременно оказанной им помощи очевидцами аварий. Именно поэтому основная задача проекта "Научись спасать жизнь" - обучение разных слоёв населения знаниям и навыкам первой помощи и психологической поддержки.
- Аккуратно ногу кладем, аккуратно все делаем.
Кадетам показали алгоритм действий при различных травмах. Они научились накладывать повязки, шейный воротник при повреждении позвоночника, а также обратили внимание на транспортную мобилизацию повреждённой конечности.
АЛЕКСАНДРА МАЛЮГИНА, КАДЕТ МЧС ГИМНАЗИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ГРИНА:
«Первую помощь нужно оказывать, чтобы спасти человеку жизнь. Сегодня мы научились бинтовать, накладывать и переворачивать человека в удобное боковое положение и накладывать воротник».
Сейчас кадеты не только смогут оказать пострадавшему первую помощь, но и научить этому взрослых.
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