Программа МЧС "Научись спасать жизнь" для кадетского класса

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В кировской гимназии имени Александра Грина специально для кадетского класса сотрудники МЧС провели урок по оказанию первой помощи. Все это в рамках масштабного проекта "Научись спасать жизнь". Ученики на манекенах отработали практические занятие, а также узнали, в чем заключается психологическая поддержка.Распознать травмы и правильно оценить состояние пострадавшего дети смогли быстро. Дальше необходимо остановить кровотечение. Все отрабатывается на практике. Для начала медленно и доходчиво, но в экстремальной ситуации, конечно, действовать нужно быстро.Дипломированный врач и спасатель Виктор Тюриков разъяснил ребятам суть понятия "золотой час". По данным Минздрава России, 17% пострадавших в ДТП людей погибают из-за несвоевременно оказанной им помощи очевидцами аварий. Именно поэтому основная задача проекта "Научись спасать жизнь" - обучение разных слоёв населения знаниям и навыкам первой помощи и психологической поддержки.Кадетам показали алгоритм действий при различных травмах. Они научились накладывать повязки, шейный воротник при повреждении позвоночника, а также обратили внимание на транспортную мобилизацию повреждённой конечности.Сейчас кадеты не только смогут оказать пострадавшему первую помощь, но и научить этому взрослых.