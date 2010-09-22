Урок для школьников на тему раздельного сбора домашних отходов

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В Кирове волонтёры провели интерактивное занятие для учеников начальных классов. Тема - весьма актуальная для Года экологии: "Раздельный сбор домашних отходов". Чему научились дети?Опрошенные знают о сортировке в общих чертах. Но признаются, что раздельных баков вблизи их дома нет. Именно поэтому на уроке по экологии детям пожелали, прежде всего, не лениться.Волонтёры-старшеклассники рассказали о том, что в год наша область производит около 262 тысяч тонн мусора. Это если бы по Кирову за один день проехали сразу 600 тысяч мусоровозов. Ребята сделали акцент и на том, что отходы в земле разлагаются очень долго: стекло, например, и вовсе тысячу лет. Как это не допустить, третьеклассники поняли сразу.Это ключевая тема урока. Преимущества очевидны - мусор можно будет перерабатывать, а окружающей среде не будет вреда. Также детям посоветовали выделить для стекла, пластика и бумаги отдельные пакеты, которые будут наполняться гораздо реже обычного.Третьеклассники действительно общались с волонтёрами, делились историями из жизни и запоминали правила. Главное, что они уже в этом возрасте видят проблему и, похоже, готовы её решать.