Урок для школьников на тему раздельного сбора домашних отходов
Вчера, 15:19 | Просмотров: 137 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
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ДМИТРИЙ ШИШКИН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В руках у меня листок, на котором изображены мусорные баки разного цвета. Обычно, они всегда подписаны - синий для бумаги, зелёный для стекла и жёлтый для пластика. Их можно встретить и в Кирове. Поэтому перед тем, как начать разговор со школьниками о сортировке домашних отходов на благо экологии, узнаем у взрослых кировчан, в курсе ли они, на что мусор, собственно, разделяют?».
- Пластик, стекло и остальное... Ну, пластик, стекло и бумага.
- Ну раньше писали пищевые, сейчас вроде - для бумаги и для тары пластиковой.
- Значит, для бытового мусора. Потом, значит, для стеклотары там или лампы, по-моему.
- Как правило, вот, один стоит бак и туда и стекло, и пластик, и что-то ещё можно складывать.
Опрошенные знают о сортировке в общих чертах. Но признаются, что раздельных баков вблизи их дома нет. Именно поэтому на уроке по экологии детям пожелали, прежде всего, не лениться.
АИДА, ВОЛОНТЁР:
«Они могут донести это не только до самих себя, а для своих родителей, своих друзей. И это будет очень правильно с их стороны».
Волонтёры-старшеклассники рассказали о том, что в год наша область производит около 262 тысяч тонн мусора. Это если бы по Кирову за один день проехали сразу 600 тысяч мусоровозов. Ребята сделали акцент и на том, что отходы в земле разлагаются очень долго: стекло, например, и вовсе тысячу лет. Как это не допустить, третьеклассники поняли сразу.
- Для чего, зачем вообще нужны 4 контейнера для мусора? Кто у нас ещё не отвечал? Так, первая парта.
- Чтобы сортировать мусор.
Это ключевая тема урока. Преимущества очевидны - мусор можно будет перерабатывать, а окружающей среде не будет вреда. Также детям посоветовали выделить для стекла, пластика и бумаги отдельные пакеты, которые будут наполняться гораздо реже обычного.
ИРИНА ОГОРОДОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ МКУ ПМК "ПЕРЕКРЁСТОК":
«Закладывать это нужно в детстве. Потому что взрослого человека перевоспитать не так просто, а эти ребята - у них глаза горят, они готовы быть героями для своей планеты».
Третьеклассники действительно общались с волонтёрами, делились историями из жизни и запоминали правила. Главное, что они уже в этом возрасте видят проблему и, похоже, готовы её решать.
МАРИЯ ПАНТЕЛЕЕВА, УЧЕНИЦА 3"Б" КЛАССА ШКОЛЫ №10 Г. КИРОВА:
«Мы загрязняем планету и не задумываемся об этом. Если мы будем так миллион лет ждать, потом планета просто, раз, скажет - стоп! Вот, и что мы будем делать?».
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