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Новости / Образование

Урок для школьников на тему раздельного сбора домашних отходов

Вчера, 15:19 | Просмотров: 137 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
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В Кирове волонтёры провели интерактивное занятие для учеников начальных классов. Тема - весьма актуальная для Года экологии: "Раздельный сбор домашних отходов". Чему научились дети?

Урок для школьников на тему раздельного сбора домашних отходовДМИТРИЙ ШИШКИН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В руках у меня листок, на котором изображены мусорные баки разного цвета. Обычно, они всегда подписаны - синий для бумаги, зелёный для стекла и жёлтый для пластика. Их можно встретить и в Кирове. Поэтому перед тем, как начать разговор со школьниками о сортировке домашних отходов на благо экологии, узнаем у взрослых кировчан, в курсе ли они, на что мусор, собственно, разделяют?».

- Пластик, стекло и остальное... Ну, пластик, стекло и бумага.
- Ну раньше писали пищевые, сейчас вроде - для бумаги и для тары пластиковой.
- Значит, для бытового мусора. Потом, значит, для стеклотары там или лампы, по-моему.
- Как правило, вот, один стоит бак и туда и стекло, и пластик, и что-то ещё можно складывать.

Опрошенные знают о сортировке в общих чертах. Но признаются, что раздельных баков вблизи их дома нет. Именно поэтому на уроке по экологии детям пожелали, прежде всего, не лениться.

Урок для школьников на тему раздельного сбора домашних отходовАИДА, ВОЛОНТЁР:
«Они могут донести это не только до самих себя, а для своих родителей, своих друзей. И это будет очень правильно с их стороны».

Волонтёры-старшеклассники рассказали о том, что в год наша область производит около 262 тысяч тонн мусора. Это если бы по Кирову за один день проехали сразу 600 тысяч мусоровозов. Ребята сделали акцент и на том, что отходы в земле разлагаются очень долго: стекло, например, и вовсе тысячу лет. Как это не допустить, третьеклассники поняли сразу.

- Для чего, зачем вообще нужны 4 контейнера для мусора? Кто у нас ещё не отвечал? Так, первая парта.
- Чтобы сортировать мусор.

Это ключевая тема урока. Преимущества очевидны - мусор можно будет перерабатывать, а окружающей среде не будет вреда. Также детям посоветовали выделить для стекла, пластика и бумаги отдельные пакеты, которые будут наполняться гораздо реже обычного.

Урок для школьников на тему раздельного сбора домашних отходовИРИНА ОГОРОДОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ МКУ ПМК "ПЕРЕКРЁСТОК":
«Закладывать это нужно в детстве. Потому что взрослого человека перевоспитать не так просто, а эти ребята - у них глаза горят, они готовы быть героями для своей планеты».

Третьеклассники действительно общались с волонтёрами, делились историями из жизни и запоминали правила. Главное, что они уже в этом возрасте видят проблему и, похоже, готовы её решать.

Урок для школьников на тему раздельного сбора домашних отходовМАРИЯ ПАНТЕЛЕЕВА, УЧЕНИЦА 3"Б" КЛАССА ШКОЛЫ №10 Г. КИРОВА:
«Мы загрязняем планету и не задумываемся об этом. Если мы будем так миллион лет ждать, потом планета просто, раз, скажет - стоп! Вот, и что мы будем делать?».


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